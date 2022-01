Keine Besserung in Sicht: Seit Wochen Zugausfälle zwischen Grimma und Leipzig

Grimma

Keine Entwarnung auf der Bahnlinie RB 110 zwischen Leipzig, Grimma und Döbeln. Aufgrund eines „stark erhöhten Krankenstandes beim Fahrpersonal“ fallen weiterhin Züge aus und werden durch Busse ersetzt. Das teilte die Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn am Freitag mit. Angegeben wird jetzt der Zeitraum vom 10. bis zum 23. Januar. Auf der Strecke gilt aber schon seit mehreren Wochen wegen zahlreicher Krankheitsausfälle praktisch ein Notfahrplan.

Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Grimma

In den nächsten beiden Wochen müsse bei ausgewählten täglichen Abfahrten sowohl vom Hauptbahnhof Leipzig als auch vom Oberer Bahnhof in Grimma Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, heißt es in der Mitteilung. Alle Zwischenhalte würden mit dem Bus bedient. Im betroffenen Streckenabschnitt zwischen Leipzig und Grimma müssten die Abfahrts- und Ankunftszeiten wegen des Ersatzverkehrs später gelegt werden.

Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich.

Informationen können Fahrgäste den Aushangtafeln an den Bahnhöfen entnehmen oder unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24-Stunden-Service Nummer 0341 / 231 898 288 (Ortstarif) oder auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de erhalten.

Von LVZ