Keine Hexerei: Eis zum Selbermachen aus Colditz

Man nehme Milch, je nach Geschmack Früchte und eine Tüte „ Hexenwerk“, rühre die Zutaten kräftig durch und kann sich nach Kühlzeit im Eismacher oder im Tiefkühlschrank auf eine schnell zubereitete Leckerei freuen. Drei Sorten des neuen Eispulvers aus dem Hause Anona präsentierte das in Colditz ansässige, rund 500 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen am Sonnabend im Rahmen seines Tages der offenen Tür.

Mahlzeiten-Ersatz liegt im Trend

„Im Normalfall tragen unsere Produkte ja nicht unser Firmenlogo, beim neuen ‚ Hexenwerk’ ist das anders“, sagte Kathleen Hessel aus der Marketingabteilung. „Ab dem nächsten Jahr wird das Eispulver im Einzelhandel erhältlich sein, nach Lage der Dinge unter anderem bei Rewe, Edeka und Netto“, ergänzte Produktentwicklerin Kathrin Bendix, deren neueste Kreation im Werk 3 abgefüllt wird. Jenem Betriebsteil, der in diesem Jahr in Betrieb genommenen wurde und im Rahmen des Tages der offenen Tür besichtigt werden konnte. „In ihm laufen unsere im vergangenen Jahr entwickelten Cookies vom Band. Zudem umfasst er eine größere Anlage für die Produktion von Energie- und Protein-Riegeln“, so Hessel. Damit komme man der gewachsenen Nachfrage nach sogenanntem Mahlzeiten-Ersatz und Ready-to-go-Essen nach.

Probleme bereite das Finden von neuen Mitarbeitern. „Wir suchen händeringend zwei Fachkräfte Lebensmitteltechnik und Lagerlogistik sowie einen Maschinen- und Anlagenfahrer“, nannte Mareike Hoffmann aus der Personalabteilung Details. Nicht minder drücke der Schuh bei den Auszubildenden. „Im vergangenen Ausbildungsjahr war die Situation besonders angespannt, und wir haben auch nicht alle unserer insgesamt sieben Ausbildungsplätze besetzten können.“ Entsprechend rühre man für das nächste Ausbildungsjahr schon frühzeitig und besonderes laut die Werbetrommel.

Auszubildende gesucht

Der zum zweiten Mal nach 2017 veranstaltete Tag der offenen Tür sollte laut Kathleen Hessel bei der Azubi-Gewinnung helfen, seine Initiierung habe aber auch noch andere Gründe. „Wir haben ein allgemeines Interesse an unserem Unternehmen in der Region festgestellt und konkrete Anfragen nach Produktionsrundgängen erhalten.“ Zum Programm gehörten Werksführungen, eine Ergometer-Spendenaktion für neue Schulhofbänke für die Sophienschule, Live-Musik, Verkostungen sowie ein Fußball-Darts-Turnier, bei dem als Hauptgewinn zwei VIP-Tickets für das abendliche Spiel von RB Leipzig gegen die Münchner Bayern verlost wurden.

