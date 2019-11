Keine Steuervorteile für Männervereine – kaum Ärger in der Region

Landkreis Leipzig

Eine Ankündigung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) sorgt derzeit auch bei Vereinen im Landkreis für Verunsicherung. Der Vizekanzler will reinen Männervereinen die Steuervorteile streichen.Vereinigungen, in denen das starke Geschlecht unter sich ist, sollen ihre Gemeinnützigkeit verlieren. „Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben“, gab Scholz kürzlich zu Protokoll. Wenige Tage später präzisierte er. Es gehe um Vereine, die konsequent und bewusst keine Frauen zur Mitgliedschaft zulassen. „Niemand will aus Männerchören gemischte Chöre machen“, ruderte Scholz schon wieder zurück.

Dennoch ist sie da – die Aufregung in der Vereinswelt. Im Landkreis Leipzig können sich immerhin 1402 Vereine das Siegel der Gemeinnützigkeit anheften. Das Etikett ist bares Geld wert, verschafft es den Akteuren doch vor allem steuerliche Vorteile. So werden sie von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit, müssen keine Grundsteuern, Erbschafts- oder Schenkungssteuer sowie Kapitalverkehrssteuer zahlen.

Reine Herrenrunde: Seit 120 Jahren pflegen die Mitglieder des Michelwitzer Männerchores das heimische Liedgut. Quelle: Olaf Becher

Außerdem darf ein gemeinnütziger Verein Spendenquittungen ausstellen, die der jeweilige Gönner bei seiner Steuererklärung geltend machen kann. Ohne diese Quittungen dürfte es in so mancher Vereinskasse mau aussehen. Auch staatliche Zuschüsse sind häufig an die Gemeinnützigkeit gebunden.

Chef des Männerchors Michelwitz : blanke Katastrophe

„Für uns wäre es die blanke Katastrophe, würde die Idee so umgesetzt“, bekennt Gerd Hoffmann, Vorsitzender des 16-köpfigen Männerchores Michelwitz.„Wer solche Vorschläge macht, läuft neben der Spur“, kann sich der Sangesfreund einen hämischen Kommentar nicht verkneifen. „Das wäre ja so, als würde man eine Geburtsklinik für Männer fordern“, schüttelt der Michelwitzer den Kopf. „Allerdings“, tröstet sich Hoffmann ein wenig, „wären bei uns ohnehin keine großen Beträge zu versteuern. Wir erzielen doch gar keine nennenswerten Einnahmen und leben hauptsächlich von unseren Mitgliedsbeiträgen.“

Für den Michelwitzer Männerchor wäre der Vorstoß von Olaf Scholz eine Katastrophe, gibt Vorstandschef Gerd Hoffmann zu. Quelle: Peter Krischunas

Elitäre Männerclubs, wie sie Scholz vor allem auf dem Kieker hat, sind in der Region ohnehin eher die Ausnahme. „Wir müssen uns keinen Kopf machen, schließlich haben wir auch Vertreter des weiblichen Geschlechts in unseren Reihen“, gibt Jörg Taubert, Präsident der Brandiser Schützengesellschaft, zu Protokoll. Die Frauen würden gemeinsam mit den Männern auch vereinsinterne Wettkämpfe bestreiten.

Wurzener Rudervereinigung hat auch Frauen in ihren Reihen

Gänzlich ins Leere läuft der Scholz-Plan bei der Wurzener Rudervereinigung. Hier ist sogar die Vereinsspitze weiblich. Im Verein hört alles auf das Kommando von Simone Dögnitz. „Und auch in den Booten sitzen nicht nur Männer“, berichtet die Bennewitzerin. Auch die Damenwelt legt sich in die Riemen. Rund 30 der 110 Mitglieder sind weiblich.

Rund 30 der 110 Mitglieder der Wurzener Rudervereinigung sind weiblich. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Muldental

Der Achter der Frauen – eines der Flaggschiffe des Vereins – qualifizierte sich 2018 sogar erstmals für die Ruder-Bundesliga. „Generell wäre es für jeden Verein schlimm, wenn er seine Gemeinnützigkeit verliert. Auf Sponsoren würde man dann vergeblich warten“, meint Dögnitz. „Und dass Männerchöre keine Frauen aufnehmen, liegt doch in der Natur der Sache. Deshalb heißen sie ja Männerchöre.“

Leipziger Communalgarde ist kein reiner Männerverein

Zittert wenigstens die altehrwürdige Leipziger Communalgarde vor den Gedankenspielen im Berliner Finanzministerium? „I wo“, meint Claus Wüsteneck, Kopf der traditionsreichen Schützenvereinigung, die aktuell 77 Mitglieder zählt. „Auch in unseren Reihen sind Männlein und Weiblein vertreten“, kann der Vorstand die Gemüter beruhigen.

Leipziger Communalgarde, Geithainer Ulanen und Mitglieder des Haynaer Strandvereins in Biedermeier-Kostümen. Quelle: Christian Nitsche

Ein reiner Männerverein sind die Gardisten erstaunlicherweise nicht, obwohl sie sich als Nachfolger der Leipziger Communalgarde verstehen, die – 1830 gegen die herrschende Anarchie in Leipzig gegründet – nur aus Männern bestand. Heute noch tritt die Garde – historisch uniformiert und ausgestattet mit Musketen und Drei-Pfünder-Kanonen – zu besonderen Events nur mit Mannsbildern an. „Aber zu unseren Sportschützen“, versichert Wüsteneck, „gehören auch Frauen.“

Wie verfahren die Finanzämter? Welche Regeln gelten in den sächsischen Finanzämtern? Auf Fragen antwortet Kati Apel, Pressereferentin im Sächsischen Finanzministerium. LVZ: Wie erfolgt die Prüfung der Gemeinnützigkeit? Kati Apel: Über die Gemeinnützigkeit eines Vereins wird erst im Rahmen der Veranlagung, also grundsätzlich nach Abgabe der Steuererklärung, entschieden. Der Erklärung muss eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben, eine Vermögensübersicht sowie ein Tätigkeitsbericht beigefügt werden. Der Verein hat im Einzelnen darzulegen, welche Aktivitäten er im jeweiligen Kalenderjahr entfaltet hat. Stellt das Finanzamt auf Grundlage der Steuererklärung und/oder anderer Erkenntnisquellen fest, dass die Tätigkeit des Vereins nicht auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Satzungszwecke gerichtet war, wird der Verein nicht als gemeinnützig anerkannt. Dies wird dem Verein im Steuerbescheid mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt darf er keine Zuwendungsbestätigungen mehr ausstellen. Tut er dies dennoch, kann er für entgangene Steuern in Haftung genommen werden. Wie verfahren die Finanzämter zum Beispiel mit Rudervereinen, die nur Männer aufnehmen? Solange die allgemeinen Anforderungen an die Gemeinnützigkeit vorliegen, verfahren unsere Finanzämter mit allen Vereinen unabhängig von der Mitgliederstruktur identisch. Vereine, die nur Männer oder nur Frauen als Mitglieder aufnehmen, können dann gemeinnützig sein, wenn ihr Wirken die Allgemeinheit ohne Differenzierung nach Geschlechtern fördert. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Gab es nach den jüngsten Urteilen zum Beispiel zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit einer Freimaurerloge durch den Bundesfinanzhof bereits eine strengere Handhabung in dieser Frage durch die sächsischen Finanzämter? Wurde Vereinen mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit gedroht? Die Veröffentlichung des sogenannten Freimaurer-Urteils hat nicht zu einer strengeren Handhabung bei den sächsischen Finanzämtern geführt. Diesem Urteil liegt eine besondere Fallgestaltung zugrunde. Zum einen sind in diesem Fall die Zugangsmöglichkeiten zum Verein begrenzt, weil nur Männer Mitglied werden können. Zum anderen richtet sich die Tätigkeit des Vereins nur an Vereinsmitglieder, ist also nicht nach außen gerichtet.

Von Simone Prenzel