Kerstin Haase ist die neue Chefin der Naunhofer Wohnbau

Naunhof

„Ich bin ein falscher Hase“, sagt die neue Geschäftsführerin der Naunhofer Wohnbau GmbH von sich. „Einer mit doppeltem ,a’.“ Kerstin Haase, die am 1. Juli ihren Job angetreten hat, kommt wie eine Frohnatur rüber. Und alle setzen die Hoffnung in sie, ihr möge das Lachen nicht wie ihrem Vorgänger vergehen, der im Januar vergangenen Jahres rausgeworfen worden war. Großen Aufgaben hat sie sich zu stellen.

Die gelernte Stadtplanerin und Wirtschaftsingenieurin kennt sich mit der Materie aus. Bis 2008 leitete sie die kommunale Wohnungsbaugesellschaft von Markkleeberg, wo sie wohnt. Dann brauchte sie der damalige Oberbürgermeister Bernd Klose für eine andere Aufgabe, und sie wurde Chefin des Bauamts der Stadt. Weitere Stationen: Technischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Grimma und Bauleitung der Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg.

Schon einmal beworben

Vor vier Jahren bewarb sie sich schon einmal auf den Chefposten der Naunhofer Wohnbau GmbH. Sie erhielt eine Einladung zum Gespräch, lehnte aber ab, weil sie sich schon für ein anderes Angebot entschieden hatte. Andy Brandt erhielt den Posten, sie hingegen wechselte nach Rötha und übernahm als Chefin das dortige Bauamt. „Als ich jetzt schon wieder eine Ausschreibung aus Naunhof sah, stutzte ich, denn die letzte war ja noch nicht so lange her“, sagt die 59-Jährige.

Zocher schasste Vorgänger

Brandt hatte nur kurze Zeit sein Auskommen in Naunhof gefunden. Am 28. Januar vergangenen Jahres schasste ihn Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) auf Knall und Fall. Nach LVZ-Informationen soll er nebenher in Bad Lausick ein eigenes Unternehmen betrieben haben, in das er viel seiner in Naunhof bezahlten Arbeitszeit gesteckt haben soll. Belege dafür wurden nie vorgelegt, und ein offizielles Statement der Stadt blieb aus. „Weil der Bürgermeister per Eilentscheidung gehandelt und die Gesellschafterversammlung nicht beteiligt hatte, gab es viel Unmut unter deren Mitgliedern“, rekapituliert Zochers Nachfolgerin Anna-Luise Conrad (parteilos).

Konstruktive Zwischenzeit

Vorübergehend übernahm Birgit Wendzich als einzige Büromitarbeiterin der Wohnbau GmbH die Geschäftsleitung des 100-prozentigen Tochterunternehmens der Stadt. Im Grunde war sie – zusammen mit zwei Hausmeistern – von nun an der ganze Betrieb. „Sie hat ihre Sache gut gemacht“, lobt Conrad. „Ich bin glücklich, dass sie über Monate hinweg so selbstständig und reibungslos arbeitete. Wir pflegten ein konstruktives Miteinander.“

Minimalbesetzung nicht von Dauer

Eine Lösung auf Dauer sah die Bürgermeisterin in dieser Minimalbesetzung aber nicht. „Wir wollen schließlich nicht nur verwalten, sondern brauchen eine Gesellschaft, die Naunhof konstruktiv mitentwickelt“, begründet sie ihren Schritt, eine permanente Geschäftsleitung zu suchen. Zunächst ließ sie durch den Stadtrat den Gesellschaftervertrag ändern, dann erfolgte im Dezember die Ausschreibung der Stelle.

14 Bewerbungen an Stadt

14 Frauen und Männer brachten sich ins Spiel, vier kamen in die nähere Auswahl. Am Ende siegte Kerstin Haase. Ihr steht am Unternehmenssitz im Rathaus Birgit Wendzich zur Seite, die auf eine eigene Bewerbung verzichtet hatte. „Durch mein bisheriges Berufsleben verfüge ich über ein Netzwerk, auf das ich aufbauen kann. Man muss das Rad nicht zweimal erfinden“, sagt die Neue mit einem optimistischen Lachen.

Haase will sozialen Wohnungsbau

Für Markkleeberg habe sie bereits sozial gebundene Wohnungen gebaut. Deshalb hofft sie, in diesem Bereich im Einklang mit der Bürgermeisterin und dem Aufsichtsrat auch etwas für Naunhof erreichen zu können. Zwar sei es momentan schwer bis unmöglich, dafür Fördermittel zu akquirieren. „Aber da müssen wir dranbleiben“, rät Haase. Die Schaffung altersgerechter Wohnungen liegt ihr ebenfalls am Herzen, diesbezügliche Erfahrungen bringt sie auch aus Markkleeberg mit.

Expandierendes Unternehmen

Zunächst verschaffte sich die Geschäftsführerin einen Überblick über das expandierende Unternehmen. Es besitzt 274 Wohnungen in der Stadt und ihren Ortsteilen sowie fünf Gewerbestandorte. Außerdem verwaltet es 183 Immobilien. Darunter befinden sich auch jene 50, die erst vor kurzem in Grimma, Wurzen, Machern, Colditz, Bad Lausick und Leipzig-Holzhausen dazugekommen sind.

Erstellung des Wirtschaftsplans

„Für das, was wir vorhaben, müssen wir nun erst einmal schauen, über welche freien Grundstücke die Stadt verfügt“, blickt Kerstin Haase in die nahe Zukunft. „Außerdem sind wir dabei, den Wirtschaftsplan für die kommenden fünf Jahre aufzustellen.“ Nochmal springt ihr die Freude aus dem Gesicht. „Wir wollen doch die Stadt gemeinsam voranbringen.“

Von Frank Pfeifer