Kfz-Zulassung in Borna ab Montag wieder geöffnet

Landkreis Leipzig

Die Kfz-Zulassungsstelle in Borna ist ab Montag (21. Dezember) wieder geöffnet. Darüber informierte das Landratsamt am Donnerstag. „Der Zugang ist allerdings nur beschränkt möglich und nur für den Antragssteller mit Mund-Nasen-Bedeckung und ohne Begleitperson.“ Das gleiche gilt für die Kfz-Zulassungsbehörde in Grimma und die Fahrerlaubnisbehörden in Borna und Grimma. Um allen Anliegen bestmöglich nachzukommen, gelten folgende Zugangsbestimmungen:

Kfz-Zulassungsbehörden in Borna und Grimma: Der Zugang zur Kfz-Zulassungsbehörde in Borna und Grimma ist ab dem 21.Dezember für Bürger nur nach vorheriger Terminvereinbarung über das Onlineportal unter www.landkreisleipzig.de -> Öffnungszeiten Landratsamt/Kfz-Zulassung Online -> Onlineportal möglich. Autohändler und Zulassungsdienste können wie bisher die Vorgänge auch ohne Termin übergeben. Fragen können unter den Telefonnummern 03433-241 2055 ( Borna) und 03437-984 2056 ( Grimma) oder per E-Mail an zulassung@lk-l.de geklärt werden.

Fahrerlaubnisbehörde: Der Zugang zur Fahrerlaubnisbehörde ist ab dem 21. Dezember ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Termine können unter den Telefonnummern 03433-241 2050 ( Borna) und 03437-984 2051 ( Grimma) vereinbart werden. Fragen können per E-Mail an fahrerlaubnis@lk-l.de gerichtet werden.

Allgemeine Fragen können unter der Telefonnummer 03433/241 2001 geklärt werden.

In den vergangenen Tagen hatte es Einschränkungen auf Grund von Quarantäne-Fällen in der Bornaer Kfz-Zulassung gegeben.

