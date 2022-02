Kiesabbau soll an Albrechtshain heranrücken

Naunhof/Albrechtshain

Ausdehnen möchte die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH ihren Kiesabbau in Kleinpösna. Weil sie den Rohstoff nun auch auf Albrechtshainer Flur fördern will, wurde Naunhof um Einwilligung gebeten. Der Stadtrat gab diese in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Allerdings stellte er drei Forderungen.

Von 1972 an haben unterschiedliche Unternehmen ohne Unterbrechung im Kieswerk Kleinpösna Sande und Kiese nassgewonnen und aufbereitet, seit Oktober 2006 ist die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH (MDB) mit Sitz in Sennewitz bei Halle Eigentümer der Betriebsstätte. Ein Baggersee nach dem anderen entstand, Angler und Badende sind dort über den gesamten Sommer zu sehen.

Nun soll eine weitere Grube ausgegraben werden. Konkret geht es um die Felder im direkten Winkel zwischen den Autobahnen 14 und 38 am Dreieck Parthenaue, die zu Albrechtshain und zum Brandiser Ortsteil Wolfshain gehören. Circa 40 Hektar sind sie groß, aus ihnen sollen bis 2050 rund acht Millionen Tonnen Sand und Kies geholt werden.

Lieber Expansion als Neuaufschluss

Mit diesem Vorhaben könne der Rohstoffbedarf im Großraum Leipzig für die nächsten Jahrzehnte entscheidend gestützt werden, lässt die MDB wissen. Ein Argument, das auch für den Ortschaftsrat Erdmannshain/Eicha/Albrechtshain ausschlaggebend war. Er befürwortete die Vergrößerung des Kieswerks. „Wenn die Menschen Kies brauchen, kann man so etwas schlecht aufhalten. Uns ist es lieber, einen vorhandenen Aufschluss auszuweiten, als woanders einen neuen aufzumachen“, sagt Ortsvorsteher Jan-Walter Heikes.

Drei Forderungen der Stadt

Drei Bedingungen formulierte das Gremium aber, hinter die sich nun der Stadtrat stellte. Zum einen soll der Kiestransport nicht durch Albrechtshain verlaufen. Praktisch wäre das zwar möglich, denn es existiert eine Brücke über die A 38, die genutzt werden könnte, um für die eine oder andere Fuhre den Weg abzukürzen. Die Route ist jedoch unwahrscheinlich, denn die ganze jetzige Infrastruktur, die auf Transporte über Kleinpösna zur Autobahnauffahrt auf die A 14 ausgelegt ist, soll weiter genutzt werden. „Besser ist es aber, wir weisen rechtzeitig darauf hin, was wir verlangen“, meint Heikes.

Ähnlich verhält es sich für ihn beim zweiten Punkt. Nachdem 2006 dieser Abschnitt der A 38 für den Verkehr freigegeben worden war, wurden als Ausgleichsmaßnahmen Bäume gesetzt und Teiche angelegt, an denen Umweltsünder heutzutage massenweise Müll entsorgen. „Uns geht es darum, dass niemand meint, diese Pflanzungen könnten auch gleich als Ausgleichsmaßnahmen für den erweiterten Kiesabbau gelten“, erklärt Heikes. „Das sollte zwar logisch sein, aber man weiß nie, wie Behörden ticken.“

Drittens und letztens forderte der Ortschaftsrat und nunmehr auch die Stadt Naunhof, die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen nicht irgendwo vorzunehmen. „Wir möchten eine Umsetzung in Albrechtshain oder Kleinpösna“, sagt Heikes. „Ideal wären Anpflanzungen an Wegen in unseren ausgeräumten Landschaften, für die wir uns schon seit langem einsetzen.“

Keine Angst vor Lärm

Eine Zunahme des Lärms durch den näher rückenden Kiesabbau befürchtet der Ortschaftsrat nicht. „Unser Problem ist eher die A 38“, verdeutlicht Jan-Walter Heikes. Der Wall, der seinerzeit zum Ort hin auf Basis von Lärmberechnungen errichtet wurde, sei viel zu niedrig. Alle Hoffnungen wären nun auf eine Überprüfung der Situation im kommenden Jahr gerichtet.

Einer Befürchtung von Stadträtin Doris Meinel (FDP), der zusätzliche Kiesabbau könne sich negativ auf das Grundwasser auswirken, entgegnet der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel: „Die vorhandenen Seen weisen einen guten Grundwasserspiegel auf.“ Im Genehmigungsverfahren werde außerdem auf solche Aspekte geachtet. Die jährlichen Abbaumengen würden konstant bleiben.

Von Frank Pfeifer