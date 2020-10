Kinder- und Jugendhaus Grimma erhält 5000 Euro für neue Küche

Grimma

Freude im „Come In“ Grimma: Das Kinder- und Jugendhaus der Diakonie Leipziger Land kann demnächst seine Küche auf Vordermann bringen. Möglich wird dies durch ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, das jetzt durch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an Jugendhaus-Leiter Stefan Kosiek überreicht wurde. Gewonnen hat das „Come In“ die Summe beim Sächsischen Mitmachfonds.

Neue Geräte und mehr Geschirr

Kosiek hatte zwei Projekte eingereicht: die Sanierung des Dachs und die Erneuerung der Küche. Letzteres hat unter dem Motto „Come in and cook“ den Zuschlag bekommen. „Wir können das Geld gut gebrauchen“, sagt Kosiek. Er will damit unter anderem das defekte Ceran-Kochfeld ersetzen, einen neuen Backofen, größere Schränke plus Geschirr und einen weiteren Kühlschrank anschaffen sowie einen ordentlichen Platz zum Händewaschen gleich am Eingang einbauen lassen.

Gemeinsames Kochen verbindet Kinder und Jugendliche

Gemeinsames Kochen spielt im „Come In“ eine große Rolle. „Das bringt Spaß und ist ein schönes, verbindendes Erlebnis“, so der Hausleiter. Zusammen am Tisch sitzen und essen – das würden bei weitem nicht alle Kinder von zu Hause kennen. Kosiek freut sich schon auf die Adventszeit, wenn der Duft von frisch gebackenen Plätzchen das Haus erfüllen wird.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Kinder- und Jugendhaus „Come In“, Nicolaiplatz 9 in Grimma, Tel. 03437 912995, 0176 57743093, stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de

Von LVZ