Grimma/Großbothen

Felix Zschau reagierte ein bisschen wie ein Oskar-Gewinner: „Ich freue mich sehr, es ist eine große Ehre für mich“, meinte der Viertklässler nach dem offiziellen Fototermin. Der Junge, der ab August die Oberschule in Colditz besuchen wird, gehört zu den zehn Grundschülern, die am Dienstag den diesjährigen Förderpreis des Fördervereins Grundschule, Hort & Kita Großbothen erhielten. Die Verleihung im Beisein von Landrat und Schirmherr Henry Graichen ( CDU) fand auf dem Sportplatz statt und war in das Sportfest der Großbothener Bildungsstätte eingebettet.

Kinder bestimmen in geheimer Wahl ihre Preisträger

Der Verein vergibt die Trophäen zum dritten Mal. Aus jeder Klasse kommt jeweils ein Mädchen und ein Junge zu Ehren. Das Besondere: Die Kinder bestimmen in geheimer Wahl ihre Preisträger selbst – und dabei kommt es nicht auf gute Zensuren an, sondern auf die zwischenmenschlichen Werte. Und so konnten unter dem Beifall und Jubel der Mitschüler die Erstklässler Sina Sinkwitz und Eddy Kießlich, die Zweitklässer Lea Nitzsche und Louis Heinicke, die Drittklässler Emely Naumann, Colin Michael, Jasmin Becker und Bjarne Richter sowie die Viertklässler Elisa Dietze und Felix Zschau die Pokale nebst Geschenk entgegen nehmen.

Die Pokale. Quelle: Frank Prenzel

Mitschüler schätzen positive Charaktere

Bereits am 3. Mai durften die Großbothener Schüler ihre Stimme abgeben und die Wahl ihres Favoriten begründen. Am Dienstag wurde nun das Geheimnis gelüftet. Erstklässler Eddy Kießlich wurde mit 15 Stimmen sozusagen der Champion unter den Champions. Er sei lustig, lieb und nett, schätzen seine Mitschüler an ihn.

Vereinsvize und Elternratsvorsitzende Katrin Juhrich hob noch einmal das Besondere des Preises hervor. Er sei nicht für die „Spitzensportler“, also für die Besten in Mathe, Deutsch oder Sport gedacht, sondern für jene Kinder, „die durch ihr soziales Miteinander auffallen“. Es gehe um solche Tugenden wie Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Fairness. Geehrt wurde, wer nach dem Unterricht bei den Hausaufgaben oder beim Aufräumen hilft, auch mal eine Tür aufhält oder ein Papier aufhebt.

Bei der Übergabe der Förderpreise für Großbothener Grundschüler am 18. Juni auf dem Sportplatz. Quelle: Frank Prenzel

Förderverein finanziert Sportabzeichen für Großbothener Grundschüler

Beim Sportfest legten die rund 100 Grundschüler nicht nur das Sportabzeichen ab, sondern absolvierten auch den Wettkampf für die Bundesjugendspiele in der Leichtathetik. Dazu waren unter der Sommersonne ein 800-Meter-Lauf, ein Sprint sowie Weitwurf und Weitsprung zu bewältigen. Das Sportabzeichen – knapp 300 Euro für die Grundschule – finanziert erstmals der Förderverein. Der Kreissportbund, so Juhrich, übernehme diese Kosten nicht mehr.

Seit vorigem Herbst führt übrigens Peggy Günther den Förderverein an. Bei der turnusmäßigen Wahl war der bisherigen Vorsitzende Andreas Hörig nicht wieder angetreten.

Von Frank Prenzel