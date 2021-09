Kinderreitfest Grimma: Ausgebüxtes Polizeipferd und Gaudi-Tauziehen

Grimma

Aller guten Dinge sind zehn: Das zehnte Kinderreitfest mit Jugendreitertag zog am Wochenende wieder zahlreiche Pferdesportfans auf die Böhlschen Wiesen nach Grimma. Während sich bei den Wettkämpfen große und kleine Akteure zum Kräftemessen trafen, bot die traditionelle Sparkassen-Pferdenacht ganz besonderen Augenschmaus.

Das Risiko reitet mit: Frau bricht sich in Grimma ein Bein

Mario Rost vom gastgebenden Verein „Kinderreitfest Grimma“ erinnerte daran, dass in den vergangenen Jahren zwei Veranstaltungen ausfallen mussten – 2013 angesichts der Flut und 2020 wegen der Corona-Pandemie. „Aber wir haben hier eine Top-Veranstaltung. Wir sind in der Lage, uns weiterzuentwickeln“, sagte er mit Blick auf so hochkarätige Wettkämpfe wie die Landesbestenermittlung in der Vielseitigkeit auf Pferd und Pony, den Tannenhof-Geländereiter-Cup und die Vierkampfwettbewerbe. „Das alles bedeutet für uns viel Stress und Verantwortung. Wir brauchen dafür Leute, die ein Herz für die Sache haben.“ Dass Pferdesport immer auch Risiken mit sich bringe, zeige der Unfall einer Wettkampfreiterin, der mit einem Beinbruch für die Frau endete.

Kritisch sieht Mario Rost den allgemeinen Trend im Pferdesport zu immer höheren Sprüngen und spektakuläreren Leistungen. „Da bin ich ein großer Bremser. Alle wollen ja nur Action sehen, aber das ist der falsche Weg.“ Sicherheit und Spaß seien viel wichtiger.

Finanzieller Aufwand ist hohe Hürde für Reitevent in Grimma

Zu schaffen macht den Organisatoren der hohe finanzielle Aufwand für eine solche Großveranstaltung. „Die Preise beispielsweise für die Miettoiletten sind enorm, das ist alles schon sehr überteuert. Da ist unser Budget schnell alle“, erläutert Rost. Angesichts von Startgeldern von gerade mal sechs bis acht Euro pro Person seien keine „großen Sprünge“ möglich. „Ohne Sponsoren geht da nichts. Ich freue mich deshalb sehr über unsere kleinen regionalen Sponsoren. Leider wollen die großen Firmen meist nur den großen Sport unterstützen.“

Verein kann auf Unterstützung der Stadt Grimma bauen

Sehr angetan zeigt sich der Vereinschef von der Unterstützung durch die Stadt Grimma. „Die Verwaltung ist mit viel Herzblut dabei. Die Bauhof-Leute helfen von der ersten bis zur letzten Minute, die haben nie auf den Feierabend geschaut.“ Auch ein Tierarzt und ein Schmied seien während der gesamten Veranstaltung vor Ort.

Damit das Kinderreitfest buchstäblich bei allen Besucherinnen und Besuchern gut ankam, gab es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Und das kann manchmal mit ganz einfachen Mittel begeistern. Stephanie Reuter genoss es sichtlich, mit ihren Kindern Carlsson und Alfons nach Herzenslust auf der Strohballen-Hüpfburg herumzutollen: „Wir sind genau deshalb hier, und natürlich haben uns auch die Polizeireiterstaffel und die Traktoren angezogen.“

Polizeipferde gehen in Grimma durch Fackel-Hindernis

Stichwort Polizeireiter: Die zeigten zur Pferdenacht am Sonnabend, wie ruhig und gelassen die Tiere auch angesichts von Knallkörpern und Feuerwerk bleiben. Zwischenfälle sind aber auch hier nicht ausgeschlossen – ein übermütiges Polizeipferd büxte kurzerhand Richtung Wald aus und musste mit Hilfe eines Polizeiautos wieder eingefangen werden. Doch der Ausreißer war schnell wieder die Ruhe selbst – kurze Zeit später ging er ganz gelassen durchs mit Fackeln gespickte Hindernis.

Kinderreitfest in Grimma: Zur Pferdenacht begeisterte auch die Voltigiergruppe. Quelle: Bert Endruszeit

Einblicke in ihre Ausbildung gaben die Lehrlinge der Sächsischen Gestütsverwaltung Graditz. „Pferdewirtin ist mein Traumberuf“, gab Jessica Herold zu. Ein Beruf, der viel Mühe, aber natürlich auch Reiten beinhaltet. „Aber nicht alles, was wir heute zeigen, gehört zu unserer Ausbildung.“

Ungewöhnliches Kräftemessen zur Pferdenacht in Grimma

Zu einem ungewöhnlichen Kräftemessen traten die Feuerwehrleute aus Hohnstädt an. Kaltblutpferd Oskar musste im Tauziehen besiegt werden. Unter dem Jubel der zahlreichen Zaungäste gelang das den Floransjüngern schließlich.

Von Bert Endruszeit