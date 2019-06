Belgershain

Premiere bei der Freiwilligen Feuerwehr Belgershain: Erstmals öffneten die Floriansjünger zum Kindertag ihre Türen. Die Veranstaltung sollte nicht nur für gute Unterhaltung sorgen, sondern auch Lust auf die Jugendwehr machen. „Wir hätten nie gedacht, dass unser Angebot so gut ankommt“, freute sich der Belgershainer Wehrleiter Michael Freitag. Die Jugendwehr werde im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Zehn junge Leute sind dort dabei, die aktive Wehr komme auf 24 Mitglieder. „Für so einen kleinen Ort ist das eine sehr gute Zahl.“ Einsätze gab es in diesem Jahr schon etliche, bisher sind es 13. „Im gesamten vergangenen Jahr waren es 24.“ Auf seine Truppe könne er sich immer verlassen. Ausbaufähig sei da eher das Verständnis einiger Mitmenschen für die ehrenamtlich Arbeit der Feuerwehrleute. „Wenn wir nach einem Unfall eine Straße sperren und dann manche trotzdem unbedingt noch durchwollen, ist das schon ärgerlich“, so Michael Freitag.

Die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto waren heiß begehrt. Quelle: Bert Endruszeit

Neue Leute in Belgershain gern gesehen

Neue Leute für die Jugendwehr seien auch deshalb immer gern gesehen, weil einige in die aktive Truppe wechselten, erklärte Claudia Lehmann (32). „Jetzt brauchen wir wieder Nachwuchs ab acht Jahren. Natürlich gern auch ein paar Mädchen.“ Dabei sei es wichtig zu wissen, dass die Mitwirkung in der Jugendwehr komplett kostenlos ist. „Selbst die Kleidung gibt es umsonst.“ Interessenten würden so Freizeitgestaltung und Gemeinschaft zum Nulltarif bekommen. „Das schafft kein Sportverein.“ Sie selbst sei erst im Vorjahr zur aktiven Wehr gekommen, allerdings ganz ohne Jugendwehr. Gerade hat sie den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung abgeschlossen.

Der Belgershainer Feuerwehrchef Michael Freitag mit seinem zweijährigen Sohn Nico. Quelle: Bert Endruszeit

Neuling in Belgershain mit 59 Jahren

Zu den Belgershainer Feuerwehr-Neulingen gehört auch Barbara Kromer. „Ich werde im kommenden Jahr 59“, verriet sie. „Einige Jahre war ich in der Frauengruppe, nun bin ich in die aktive Truppe gewechselt.“ Als Mitarbeiterin eines Krankenhauses seien ihr Noteinsätze nicht ganz unbekannt. „Zugucken kann jeder, mitmachen ist aber etwas ganz anderes.“ Eine Sportskanone müsse man dafür nicht sein. „Zur Ausbildung gehört auch das Abseilen und das Klettern auf der Leiter, doch das lässt sich alles schaffen.“ Für alle Übungen gelte das Prinzip der Freiwilligkeit. „Wer Angst hat, muss es nicht machen.“ Wichtig sei eher, immer mit Herzblut dabei zu sein. Mittlerweile war sie schon bei einigen Einsätzen mit dabei.

Schnelligkeit war beim Sandsackziehen gefragt, hier die neunjährige Enna, rechts Claudia Lehmann. Quelle: Bert Endruszeit

Seit 70 Jahren bei der Feuerwehr in Belgershain

Eine wichtige Stütze der Belgershainer Feuerwehr ist auch die Alters- und Ehrenabteilung. Ohne die wären solche Feste wie das vom Sonnabend undenkbar. „Einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr“ findet Lutz Scheffel, der selbst schon seit 47 Jahren bei den Floriansjüngern mitmischt. „Wir haben mit unserem 93-jährigen Gerhard Baum sogar einen Kameraden, der schon seit 70 Jahren bei der Feuerwehr ist.“

Die vierjährige Lina hatte im Feuerwehrauto ihren Spaß, am Steuer Claudia Lehmann. Quelle: Bert Endruszeit

Aus der Schweiz nach Belgershain

Den wohl längsten Weg hatte Sabrina zurückgelegt. Die frühere Rohrbacherin war mit Sohn Max zum Fest gekommen. „Ich wohne seit 15 Jahren in der Schweiz und besuche natürlich regelmäßig meine Familie. Diesmal haben wir unseren Besuch mit dem Geburtstag der Oma verbunden.“

Die Schweizerin Sabrina mit ihrem Sohn Max beim Zielspritzen. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit