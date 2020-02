Ab 28. Februar ist kein Durchkommen mehr auf der Staatsstraße 49 in Lauterbach. Die Sperrung der Verkehrsachse hat Auswirkungen für Unternehmen in der Umgebung, deren Fahrzeuge die S49 nutzen, um an die Autobahn, nach Leipzig oder in umliegende Städte wie Grimma oder Bad Lausick zu gelangen. Das sagen die Chefs.