Kirchgemeinde Grimma öffnet Heiligabend Gotteshäuser

Grimma/Nerchau/Mutzschen

Weihnachten und Corona: Auch und vor allem für die Kirchgemeinden stellt das Fest der Feste in diesem Jahr eine Herausforderung vor dem Hintergrund da, dass am 24. Dezember die Gotteshäuser landein und landauf für gewöhnlich aus den Nähten platzen. Was in diesem Jahr ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Entsprechend kommt die Suche nach Lösungen der Quadratur des Kreises gleich.

Begrenzte personelle Möglichkeiten

„Menschen vor einer Kirche abzuweisen, gehört nicht zu unserer christlichen Kultur. Andererseits sind wir uns aber in besonderem Maße der Nächstenliebe verpflichtet und sehen uns entsprechend gehalten, für die körperliche Unversehrtheit derjenigen zu sorgen, die zu uns kommen“, bringt Jochen Kinder, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirkes Leipziger Land, das Problem auf den Punkt. Allerdings hätten nicht alle Kirchgemeinden die personellen Möglichkeiten zur Ausrichtung mehrerer Christvespern am Heiligen Abend.

Keine telefonischen Anmeldungen

Auch nicht die Grimmaer. „Wir sind schon in normalen Jahren am 24. Dezember personell am Limit, mehr als die vier Veranstaltungen, die wir in jedem Jahr anbieten, sind wir nicht zu leisten in der Lage“, so Pfarrer Torsten Merkel. Auch von einer telefonischen Anmeldung für den Heiligen Abend werde seine Gemeinde Abstand nehmen. „Wir können das nicht organisieren“, so Merkel, der davon ausgeht, dass aufgrund der allgemeinen Situation weniger Menschen einen Kirchenbesuch am Heiligen Abend planen.

20 Plätze in der Mutzschener Kirche

Wer diesen in Mutzschen vorhat, muss schon etwas Glück haben, einen der 20 Plätze in der Stadtkirche zu ergattern, die die Corona-Auflagen zulassen. „Wir bewerben deshalb umso mehr unseren Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag“, so Pfarrsekretärin Heike Raubold, der zufolge Pfarrer Henning Olschowsky zwischenzeitlich eine alternative Veranstaltung unter freiem Himmel geplant hatte.

„Diese haben wir aber ebenso verworfen wie einen zweiten Gottesdienst am Heiligen Abend, weil dieser von der Gemeinde nicht zu stemmen gewesen wäre“, so Raubold, die ehrenamtlich im Vorstand der Kirchengemeinde Döben-Höfgen tätig ist. „Die beiden Kirchen in Döben und Höfgen werden am Heiligen Abend für jeweils zwei Stunden geöffnet sein, innerhalb derer jeweils eine Andacht und im Anschluss daran bei entsprechender Nachfrage eine zweite gehalten wird.“

Krippenspiele sind nicht möglich

Eine kurze Andacht wird es laut Markus Wendland, Pfarrer in Nerchau, Döben-Höfgen und Hohnstädt-Beiersdorf, auch in Hohnstädt geben, nicht jedoch in Nerchau. „Die Nerchauer Kirche wird jedoch am Heiligen Abend zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet sein, es wird weihnachtliche Musik gespielt und zudem die Weihnachtsgeschichte vorgetragen“, so Wendland.

Viele traditionelle Dinge wie die Krippenspiele seien in diesem Jahr nicht möglich, er erachte es aber in den aktuellen Zeiten für umso wichtiger, die Kirchen am Heiligen Abend geöffnet zu halten. „Sie sind ein Ort, an dem Menschen Halt finden, und mit ihnen ist ein zentrales Stück Weihnachten verbunden“, so der Nerchauer Pfarrer. Die ehrenamtlichen Kirchenvorstände hätten seit September viel Kraft investiert, um die Pläne immer wieder auf die veränderte Lage anzupassen und seien bis zuletzt rastlos mit Zollstöcken unterwegs gewesen, um die Abstände in den Kirchenbänken zu vermessen.

Von Roger Dietze