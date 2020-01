Kirchgemeinde Trebsen würdigt ihre Ehrenamtler

Trebsen

Sie singen im Chor, blasen Posaune und Trompete, tragen den Gemeindebrief aus und übernehmen seelsorgerische Tätigkeiten: Die Ehrenamtlichen sind auch in den Kirchgemeinden unersetzlich. Die einstige Trebsener Pfarrerin Yvette Schwarze war sich dessen bewusst und initiierte eine Dankeschönveranstaltung, die seit gut zehn Jahren in der Mulde-Kommune durchgeführt wird. Und die auch während der seit reichlich drei Jahren währenden Vakanz Bestand hat.

Veranstaltung in Trebsen ist etwas Besonderes

Am Freitagabend fanden sich rund 50 Ehrenamtler der Kirchgemeinde Trebsen-Neichen mit Altenhain und Seelingstädt in der Trebsener Kulturstätte ein, in der auf sie ein Büfett samt einem kleinen Programm wartete. An diesem wirkte neben dem gemischten Chor und dem Posaunenchor der Kirchgemeinde das musikalische Multitalent Henning Olschowsky mit, seines Zeichens Pfarrer in Mutzschen und aktuell Vakanzvertreter an der Seite seiner beiden Grimmaer Kollegen Torsten Merkel und Markus Wendland. „Wir danken unseren Mutzschener Ehrenamtlern zwar auch in dieser oder jener Form, aber diese konzertierte Veranstaltung in Trebsen ist schon eine Besonderheit“, so Olschowsky. Und in jedem Fall eine sehr gute Sache. „Ohne diese Leute würde das Miteinander in den Kirchgemeinden in dieser Form ebenso wenig wie in anderen Bereichen der Gesellschaft funktionieren.“

Belastung für Pfarrer grenzwertig

Und in Zeiten einer Vakanz, bei nicht besetzter Pfarrstelle, erst recht nicht. „Die zusätzliche Belastung für uns Pfarrer aus anderen Gemeinden ist grenzwertig“, meinte Merkel. „Aber ich kann andererseits durchaus nachvollziehen, dass sich in Anbetracht der derzeit offenen Kirchenstrukturen kein Kollege respektive keine Kollegin an eine Pfarrstelle neu binden möchte.“ Damit hob der Grimmaer Pfarrer auf den Umstand ab, dass der vakante Trebsener Posten bereits zweimal erfolglos ausgeschrieben worden war.

Vakanz erfordert viel Eigenengagement

In Trebsen macht man das Beste daraus. „Wir versuchen, das Gemeindeleben während der Vakanzzeit am Leben zu erhalten, und finden, dass es die drei Pfarrer sehr gut machen“, lobte Karin Herzog (58), die mit dem gemischten Chor ihren Teil zum Gelingen der Dankeschönveranstaltung beitrug. „Es läuft alles sehr gut, wir sind eine große Gemeinschaft“, ergänzte ihr Mann Bodo (65), der seinerseits vom Grimmaer Pfarrer bestätigt wurde. „Die Gemeinde zeichnet ein hohes Maß an Eigenengagement aus, aber anders ist eine solche Vakanz auch nicht zu bewerkstelligen“, so Merkel. Er und seine zwei Kollegen werden in Trebsen von drei Prädikanten aus Grimma unterstützt. „Diese können selbstständig Predigten verfassen und frei verkündigen und entsprechend Gottesdienste gestalten. Und damit kommen wir während der Vakanz schon ein ganzes Stück weiter.“

Von Roger Dietze