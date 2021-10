Kita-Plätze: So hoch sind die neuen Elternbeiträge in Belgershain

Belgershain

Erhöhen werden sich die Elternbeiträge für die Betreuung in Belgershainer Kindertagesstätten zum 1. Januar kommenden Jahres. Die Gemeinde geht zwar nicht an die Obergrenze dessen, was ihr der Gesetzgeber erlaubt, liegt aber mit ihren neuen Sätzen ein wenig über dem Durchschnitt im Landkreis Leipzig.

206,19 Euro haben Eltern bisher monatlich für einen neunstündigen Platz in der Kinderkrippe bezahlt, 120 Euro für einen im Kindergartenbereich. Die neuen Sätze werden 215 beziehungsweise 125 Euro betragen. Damit decken die Eltern dann in der Krippe 18,02 Prozent der Personal- und Sachkosten, im Kindergarten sind es 25,14 Prozent.

Sätze hätten höher ausfallen können

Der Freistaat lässt den Kommunen einen größeren Spielraum nach unten und oben. Für Krippenkinder sollen die Eltern 15 bis 23 Prozent der Kosten deckeln, für Kindergartenkinder 15 bis 30 Prozent. Rein theoretisch könnte Belgershain damit maximal 274,48 Euro für einen Krippen- und 149,18 Euro für einen Kindergartenplatz verlangen.

Beiträge etwas über Kreisdurchschnitt

Soweit geht die Gemeinde allerdings nicht und findet sich damit in guter Gesellschaft. Bis auf Bad Lausick, das sich den Spitzenwerten annähert, halten alle Kommunen im Landkreis einen mehr oder weniger deutlichen Abstand zu den Maximalforderungen. Mit den jetzt beschlossenen Steigerungen ordnet sich Belgershain über dem Durchschnitt im Landkreis ein, der für Krippenplätze bei 209 Euro und Kindergartenplätze bei 118,71 Euro liegt.

Hort-Sätze bleiben stabil

Für den Hort werden keine Änderungen beabsichtigt. Die sechsstündige Betreuung schlägt weiterhin mit 70 Euro zu Buche, was ebenfalls den Kreisdurchschnitt übertrifft, der mit 67,76 Euro ausgewiesen ist. Laut Gesetzgeber könnten hier theoretisch bis zu 80,56 Euro den Eltern in Rechnung gestellt werden.

Freie Träger einverstanden

Die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental und das Diakonische Werk im Kirchenbezirk Leipziger Land als die beiden in Belgershain tätigen freien Träger hatten gegen die jetzige Erhöhung nichts einzuwenden. Der Gemeinderat beschloss sie einstimmig, wenn auch mit einigen Bauchschmerzen.

Mahnung zur Mäßigung

„Das tut mir weh, Gehaltserhöhungen werden durch solche Steigerungen gleich wieder aufgefressen“, sagte Bernd Weisbrich von der Freien Wählervereinigung(FW). „Aber wir müssen nun einmal als Gemeinde weiter investieren und brauchen das Geld. Nicht zuletzt wollen wir eine neue Kindertagesstätte bauen.“ Guido Mai meinte: „Bis jetzt ist alles okay, aber irgendwann kommt der Punkt, den wir nicht mehr überschreiten sollten.“ Ins Spiel gebracht wurde der Gedanke, vermehrt auf Photovoltaik zu setzen, um die Betriebskosten zu senken, was sich positiv auf die Elternbeiträge auswirken könnte.

Alter Fehler soll vermieden werden

Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) sprach von einem „moderaten Schritt“. Er erinnerte an die Zeit bis 2017, als die Gemeinde über sieben Jahre alle Beiträge stabil gehalten hatte und dann einen großen Sprung nach oben machen musste. Damals hatten sich die Räte darauf verständigt, diesen Fehler nicht zu wiederholen und jedes Jahr kleinere Anpassungen vorzunehmen.

Von Frank Pfeifer