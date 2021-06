Klasse 10b aus Grimmaer Ortsteil Böhlen: Müllaktion statt Abschlussfahrt

Grimma/Böhlen

Sechs Jahre lang saßen sie gemeinsam auf der Schulbank. Und liebend gern hätten sie zum großen Finale fünf Tage lang gemeinsam auf der Insel Rügen verbracht. Die Corona-Einschränkungen machten einen Strich durch die schönen Pläne. Statt dessen bewaffneten sich 17 der 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b der Oberschule Böhlen am Dienstag mit Müllbeutel und Greifer und sammelten am Vormittag den Unrat in ihrem Schulort auf. Müllaktion statt Abschlussfahrt – das dürfte ein Leben lang im Gedächtnis bleiben.

Den Impuls dafür fand Klassenlehrerin Gina Werner in einem LVZ-Bericht im März. Da las sie, dass der Grethener Rentner Matthias Constantin an neuralgischen Punkten in Grimma regelmäßig den Dreck anderer aufliest und sich daraus eine Initiative contra Müllecken entwickelt hat. Eine der Ideen: Projekt- oder Umwelttage an Schulen.

Unterstützung vom Grimmaer Bauhof

Die 59-jährige Deutsch- und Russischlehrerin, die seit sieben Jahren an der Schule im Grimmaer Ortsteil unterrichtet, trug die Idee einer Müllsuche in ihre Klasse und nahm Kontakt mit dem städtischen Bauhof auf. Und erntete Zustimmung. Allerdings stichelten einige aus dem Kollegium, warum sie denn ihre Klasse bestrafe. Von Strafe indes keine Spur: „Alle hatten super Spaß“, freut sich Werner. „Wir sind die Verrückten, die zum Abschluss noch Müll suchen.“

Der Bauhof stattete die Zehntklässler aus, die einen unterrichtsfreien Tag opferten. Nur noch einige mündliche Prüfungen liegen vor ihnen. „Wir hatten allerdings gedacht, mehr zu finden“, erzählt Klassensprecherin Katharina Becherer. Dennoch sammelten sich in den Müllsäcken viele Glasflaschen, Fastfood-Verpackungen, Masken, Taschentücher, Kronkorken und zig Kippen – alles achtlos weggeworfen. Die Schüler hatten sich in drei Gruppen aufgeteilt, hoben rund um den Böhlener Sportplatz, an der Straße im Thümmlitzwald und in Seidewitz den Unrat auf. Das meiste fand sich auf dem Sportgelände, wo sich gern Jugendliche der Schule am Nachmittag aufhalten.

„Wir wollen Danke sagen, die Dorfschule zu haben“

Katharina Becherer, gemeinsam Klassensprecherin mit Emely Streich, nennt ein Motiv für die Sauber-Aktion der Jugendlichen. „Wir wollen damit ein Stück weit Danke sagen, dass wir hier eine Dorfschule haben und jetzt einen Neubau bekommen.“ Die Aktion zollte auch jenen Respekt, deren Job es ist, anderer Leute Müll aufzulesen und zu entsorgen. „Den Leuten sollte man dankbar sein“, so die 16-Jährige aus dem kleinen Nachbarort Muschau. „Heute haben wir das mal gemacht.“ Zudem hofft sie, dass die Aktion eine Anregung für nachfolgende Jahrgänge ist, mit einem Projekttag etwas für die Umwelt zu tun.

Zu Beginn der zehnten Klasse stand in Deutsch eine Argumentation Pro und Contra Plastiktüten auf dem Stundenplan. „Heute machen die Schüler nun praktische Erfahrungen“, so die Klassenlehrerin. „Ein Verbot der Tüten geht in die richtige Richtung“, ist Katharina Becherer überzeugt. Auch in Biologie sei behandelt worden, wie der Konsum des Menschen den Tieren und Pflanzen zusetzt.

Die Klasse 10b der Oberschule Böhlen hat sich zum Abschluss der Schulzeit ein Klassen-T-Shirt angefertigt. Der Schmetterling steht für die neue Freiheit nach der Schulzeit, die AK 21 für Abschlussklasse 2021. Quelle: Frank Prenzel

Gina Werner weiß schon jetzt, dass ein „emotionaler Abschied“ von ihrer Klasse bevor steht. Sie sei kreativ und leistungsbereit gewesen. „Die meisten gehen mit guten Noten in die Ausbildung.“ Katharina Becherer will in der Fachrichtung Wirtschaft das Abitur machen und danach Management studieren. Zunächst aber freut sie sich wie die anderen Absolventen auf das Abschlussfest der Klasse. Dann werden auch die eigens gefertigten T-Shirts zum Tragen kommen. Sie zeigen eine römische 2021, während auf der Rückseite über allen Namen ein Schmetterling prangt. „Er steht für Freiheit“, verrät die 16-Jährige. „Wir können jetzt unsere Flügel ausbreiten und fliegen, wohin wir wollen.“

Von Frank Prenzel