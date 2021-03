Klebeplakate gegen Alltagsrassismus – auch in Grimma, Borna und Wurzen

Grimma/Landkreis Leipzig

„Zu viele gehen einfach über mich hinweg“, steht in großen Lettern auf dem Klebeplakat, das am Donnerstag zum Aktionstag „Achtung, Vorurteile“ in etlichen deutschen Städten aufs Pflaster kam. Auch in Grimma, Borna und Wurzen. In der Muldestadt waren es Melanie Jungmann von der Lokalen Partnerschaft für Demokratie Landkreis Leipzig und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), die das ein mal ein Meter große Plakat auf dem Bürgersteig des Nicolaiplatzes und damit am Busbahnhof befestigten.

Neben den Bodenaufklebern mache der Aktionstag vor allem in den sozialen Netzwerken die Runde, so Jungmann (#vorsichtvorurteile). Wegen der Corona-Pandemie seien Foren nicht möglich. Man wolle auf Vorurteile und Alltagsrassismus aufmerksam machen und aufzuzeigen, dass alle in ihrem persönlichen Umfeld „rassistische Aussagen und Handlungen hinterfragen und ihnen entgegentreten können“.

Oberbürgermeister: Wirkt von oben aufgesetzt

Grimmas Rathauschef Berger merkte an, dass Alltagsrassismus ein tief verankertes Problem sei und sich Menschen seit Jahrhunderten mit Fremden schwer täten. Doch die Art und Weise, „wie wir uns mit dem Thema auseinander setzen, wirkt von oben aufgesetzt“. So erreiche man die Masse nicht. „Allen Menschen unvoreingenommen zu begegnen, bedeutet die Würde des Menschen im Alltag zu achten“, äußerte Landrat Henry Graichen (CDU) angesichts des Aktionstages. „Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, sollte aber unser Anspruch an uns selbst sein.“

