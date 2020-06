Kleinbardauer Reiter halten in der Corona-Krise zusammen

Grimma/Kleinbardau

Die Corona-Krise stellt auch die junge Reitlehrerin Stephanie Zehrfeld aus Kleinbardau vor ungeahnte Herausforderungen. Die 32-Jährige, die sich vor fünf Jahren mit ihrem Betrieb „Pferdesport by SZ“ selbstständig machte, erfährt aber viel Hilfe und Zuspruch der Mitglieder des Reit-, Fahr- und Voltigiervereins Kleinbardau. Der Zusammenhalt im Verein sei gewachsen, sagt sie.

Reitgruppen mussten halbiert werden

Seit die jungen, im Verein organisierten Reitschüler wieder aufsatteln dürfen, ist alles anders. Die Reitgruppen wurden halbiert, Eltern dürfen bei den Übungsstunden nicht zuschauen, Desinfektion und Abstand halten sind an der Tagesordnung. Doch es darf wenigstens unterrichtet werden. Zur Zeit finden sich täglich zwei bis drei Gruppen mit fünf bis acht meist weiblichen Reitern auf dem weitläufigen Reitplatz am Dorfrand ein.

Stephanie Zehrfeld trainiert hier auf dem Reitplatz in Kleinbardau mit einer Kindergruppe. Quelle: Frank Prenzel

Mit dem Lockdown brachen der Pferdewirtschaftsmeisterin, die mit Reitstunden und dem Ausbilden von Pferden ihr Geld verdient, sämtliche Einnahmen weg. Doch die zwölf Vierbeiner, die ihr und ihren Großeltern gehören, brauchten weiter Futter und Pflege. Etwa 4000 Euro seien im Monat nötig, um die Pferde zu versorgen, rechnet die 32-Jährige vor. Ihren derzeit einzigen Mitarbeiter Uwe Naumann, der für 15 Stunden die Woche angestellt ist, konnte sie auch nicht in Kurzarbeit schicken. Die Arbeit musste ja erledigt werden.

Bangen um die Soforthilfe von 9000 Euro

Zehrfeld beantragte die einmalige Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro, um über die erste Zeit zu kommen. Jetzt fürchtet sie allerdings, das Geld eines Tages zurück zahlen zu müssen, weil es möglicherweise nicht für Futter- und Tierarztkosten genutzt werden durfte. „Das wird geprüft“, so die junge Unternehmerin. Zum Glück seien in der Corona-Zeit die Wiesen wieder grün geworden, so dass die Pferde auf der Koppel fressen konnten. Dadurch waren die Futterkosten nicht so hoch wie im Winter.

Futtersäcke vorm Hoftor in Kleinbardau

Vor allem aber erfuhr die junge Reitlehrerin viel Solidarität von den Mitgliedern des 2008 gegründeten Vereins. Regelmäßig wurden ihren Worten zufolge Futtersäcke vor das Hoftor in Kleinbardau gestellt, die meisten wollten trotz ausfallender Reitkurse die Vorauszahlung nicht zurück und sahen das Geld als Spende an. „Jeder hat nach seinen Möglichkeiten geholfen“, freut sich die 32-Jährige. Während des Lockdowns kümmerten sich fortgeschrittene Vereinsmitglieder um die Pferde und hielten sie so auf Trab. „Für jedes Pferd war eine Person bestimmt.“

In den Ferien Angebote vom Verein und Betrieb

Zwar können derzeit wegen der halbierten Gruppen und damit begrenzten Kapazität keine neuen Reitschüler aufgenommen werden, dennoch richtet sich Zehrfelds Blick nach vorn. Die Reiterferien mit Übernachtung auf dem Dreiseitenhof in Kleinbardau, die der Verein an drei Ferienwochen anbietet, sind mit jeweils zwölf Teilnehmern seit Dezember ausgebucht. Zehrfeld und ihre Großmutter Waltraud Uhlich als Vereinsvorsitzende sind guter Dinge, dass der Hygieneplan genehmigt wird. „Pony-Spaß“ wiederum heißt eine Offerte, zu der die 32-Jährige mit ihrem Betrieb „Pferdesport by SZ“ in der dritten und sechsten Ferienwoche Fünf- bis Neunjährige ansprechen möchte. Neben Reitstunden gibt es ein Programm mit den Kindern. Einige Plätze sind noch frei (Anmeldung über Telefon 0177/6274378).

Zehrfeld, bislang Alleinkämpferin beim Reitunterricht, will zum 1. August mit Katja Obermüller eine zweite Trainerin einstellen. Das langjährige Vereinsmitglied absolvierte im Gestüt Graditz die Ausbildung zur Pferdewirtin und steckt gerade in der praktischen Prüfung in Moritzburg. Das große Projekt einer Reithalle am Reitplatz stagniert jedoch. Zehrfeld zufolge gibt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bislang kein grünes Licht für die außerorts liegende Zufahrt von der Staatsstraße.

Verein zählt derzeit 113 Mitglieder

113 Mitglieder zählt derzeit der Kleinbardauer Reitverein. Wenn schon das Vereinsfest im Mai der Pandemie zum Opfer fiel, hoffen sie noch auf das ein oder andere Turnier in diesem Jahr. Oder wenigstens auf eine Vorführung für die Eltern. „Das sind Höhepunkte“, weiß Zehrfeld. Viele würden zudem die Begegnungen, etwa auf dem Reitplatz, vermissen.

