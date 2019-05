Heiko Anders ist leidenschaftlicher Naturfotograf. Besonders die Wölfe in Mitteldeutschland haben es ihm angetan. Er fährt regelmäßig in acht Wolfsreviere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, um neue Aufnahmen für das Wolfsmonitoring zu machen. Aus seinen Bildern ist jetzt ein Buch entstanden. Vehement spricht er sich dabei gegen den Abschuss der Tiere aus.