Klimaschutzkonzept für Landkreis Leipzig: Wo gibt es noch Sparpotenzial?

Landkreis Leipzig

Wo stehen Feuerlöscher in kommunalen Gebäuden und wann müssen sie das nächste Mal gewartet werden? Weicht der monatliche Wasserverbrauch in der Turnhalle deutlich vom sonst üblichen Bedarf ab? Welche Gebäude haben einen überdurchschnittlichen Energieverbrauch? Solche Fragen sollten mit Leichtigkeit zu beantworten sein - meint man. Tatsächlich aber bringen diese Themen die Mitarbeiter vor allem in kleinen Kommunen regelmäßig zum Achselzucken.

Wie unterschiedlich sich die Lage in den Kommunen darstellt, wurde bereits deutlich, als im Vorjahr 13 Kommunen im Landkreis aufgefordert waren ihre Jahresenergieverbräuche weiterzugeben. Sie sollten in das „Klimaschutzkonzept Landkreis Leipzig und Kommunen“ einfließen, um die Möglichkeiten zur Minderung von Treibhausgasemissionen abschätzen zu können.

Manche arbeiten noch mit Papierplänen, andere mit Fachsoftware

„Den Stand der Dinge brachte das Treffen von sechs Kommunalverwaltungen Mitte Dezember auf den Punkt, initiiert durch das Klimamanagement des Landkreises“, teilte jetzt Landkreis-Pressesprecherin Brigitte Laux mit. Manche Kommunen arbeiten noch mit Papierplänen, andere haben bereits Fachsoftware im Einsatz und damit einen guten Überblick über Bestand und Verbrauch. Alle vereint aber, dass Zeit und Personal für die Erfassungen im Gebäudemanagement knapp bemessen und analoge Altunterlagen oder Revisionspläne schwer auffindbar sind. Im Ergebnis will Falko Haak, Klimaschutzmanager im Landratsamt, den Fokus zunächst auf die Grundlagen liegen. „Bevor die Mitarbeiter nicht in allen Rathäusern über gute digitale Systeme für alle sicherheitsrelevanten Themen verfügen, brauche ich nicht mit Investitionen zu Energieeinsparungen kommen“, so seine Einschätzung.

Kommunen geben Erfahrungen weiter

Der Austausch habe gezeigt, dass bei den kommunalen Gebäuden weitere Herausforderungen anstehen, die leichter gemeinsam gelöst werden können. Dieser Impuls soll in die Lenkungsrunde Partheland aufgenommen werden, die bereits die kommunale Zusammenarbeit in anderen Arbeitsfeldern voranbringt. Unter den teilnehmenden Kommunen konnte Borsdorf, Wurzen und Großpösna von ihren Erfahrungen mit der Einführung digitaler Systeme berichten.

Vorreiter und Nachzügler zusammenbringen

Klar ist: Ohne das entsprechende Wissen zum Bestand lassen sich kaum Optimierungen durchführen. Das gelte sowohl für den Energieverbrauch in Gebäuden als auch für Anpassungsmaßnahmen auf Grünflächen oder Plätzen. Ziel für das Klimaschutzmanagement sei es, dafür Vorreiter und Nachzügler im gesamten Landkreis Leipzig zusammenzubringen, so Laux.

Von lvz