Parthenstein/Klinga

Für einen stimmungsvollen Sommerausklang sorgen auch in diesem Jahr die Klingaer Feuerwehr und ihr Förderverein: Für den 24. August laden sie ab 14.30 Uhr zum großen Kinder- und Sommerfest auf den Festplatz am Fuße des Senfbergs ein.

Locken zunächst im Schatten der großen Festzelte Kaffee und selbst gebackene Kuchen der Feuerwehr- und Vereinsfrauen, wird sich kurz darauf der benachbarte Feuerlöschteich in ein brodelndes Gewässer verwandeln. Dort startet 15 Uhr das inzwischen 15. Klingaer Fischerstechen. „Neben Standfestigkeit ist auch taktisches Geschick gefragt, wenn sich die Zweierteams mit der Lanze aus den wackligen Schlauchbooten heraus ins Wasser befördern“, erklärte Ortswehrleiter Michael Pohl.

Auch Junior- und Ladies-Cup

Im Junior- und Ladies-Cup sowie in der Gesamtwertung geht es um Urkunden und Pokale, aber ebenso um flüssige Sachpreise. „Dabei kann jeder aktiv mitmachen, der vor den Augen des applaudierenden Publikums auch den spektakulären Sturz in die Löschteich-Fluten nicht scheut“, so der Klingaer Feuerwehr-Chef.

Vielfältiges Programm

Im Trockenen wird es ebenfalls nicht an Abwechslung fehlen. Dafür sorgen die Hüpfburg, Spiel- und Schminkangebote, die begehrte nietenfreie Tombola zugunsten der Klingaer Jugendfeuerwehr sowie Riesenseifenblasen – auch zum Selbermachen. Als besondere Ohr- und Augenweide haben Klingas Feuerwehr und ihr Förderverein die Senfberg-Playback-Show für junge und gereifte Stars ins Vorabendprogramm aufgenommen.

Wenn sich der Nachwuchs mit selbst gebackenem Knüppelkuchen gestärkt hat, laden Feuerwehr-Blaulicht und heiße Rhythmen zur Kids Parade durch Klinga ein. Deftiges vom Grill und Kühles vom Zapfhahn verwöhnen die Gaumen der Festgäste am Abend, an dem bei Wunschmusik vom DJ bis in den frühen Morgen ausgelassen getanzt werden kann.

Von Ralf Saupe