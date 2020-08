Klingaer Oleanderschwärmer sind in Beucha geschlüpft

Brandis/Parthenstein

Ihren Augen trauten Lothar Lindner und Dagmar Nowak aus Beucha nicht, als am Montag zwei Oleanderschwärmer in ihrem Terrarium schlüpften. Geht es nach Fachbüchern, hätte das Verpuppungsstadium eigentlich noch einige Wochen andauern müssen. Doch nun sind schon die in hiesigen Gefilden sehr seltenen Nachtfalter in ihrer vollen Pracht zu sehen. Sie stammen aus Klinga und sorgten dort Anfang August als Raupen für Aufregung.

Nahaufnahme. Der Oleanderschwärmer hat sich getarnt, ist dennoch gut zu sehen. Quelle: Thomas Kube

„So eine Frühgeburt haben wir noch nicht erlebt“, sagt ein völlig überraschter Lothar Lindner. Der 81-Jährige, gemeinhin bekannt als Pilzberater, und Dagmar Nowak (80) gehören der Entomologengruppe des Leipziger Naturkundemuseums an, sie befassen sich seit Jahrzehnten mit Schmetterlingen. Ihnen ist es ein Rätsel, wie sich die Puppen so schnell zu Faltern entwickeln konnten. „Vielleicht spielte die optimale Luftfeuchtigkeit in unserem Terrarium eine Rolle“, stellt Lindner eine vage Vermutung an.

Genug Zeit für Rückreise

Wie auch immer, nun bleibt den beiden Faltern genügend Zeit, in ihre angestammte nordafrikanische Heimat zurückzukehren. „Wir werden sie freilassen“, erklärt Dagmar Nowak. Die Tiere, die ihre Flügel normalerweise in Form eines Deltas halten, werden diese auf der Reise weit öffnen. Sie bringen es auf eine Spannweite von bis zu zwölf Zentimetern.

„Noch ist es warm genug, um die wichtigste Hürde zu nehmen, die Überwindung der Alpen“, weiß Lindner. Ob die Insekten die Route in ihren Genen haben, ist ihm allerdings unbekannt. „Es gibt Falter, für die das Wandern normal ist. Andere Arten, wie das Taubenschwänzchen und neuerdings auch der Admiral, kommen zu uns herein, ohne zurückzukehren“, erläutert er.

In besten Händen: Die Oleanderschwärmer von Zimmermanns aus Klinga sind jetzt bei Lothar Lindner in Beucha bei Brandis geschlüpft. Quelle: Thomas Kube

Kontakt nach LVZ-Beitrag

In Deutschland würden die Oleanderschwärmer sterben, wenn sie niemand füttert. Deshalb hatten Ines Zimmermann und Heike Kratzch aus dem Parthensteiner Ortsteil Klinga verzweifelt nach Institutionen gesucht, die ihnen die Raupen und später die Puppen abnehmen. Ohne Erfolg. Ein Exemplar gaben sie, wie berichtet, der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“. Dorthin wendeten sich Lothar Lindner und Dagmar Nowak, nachdem sie den Zeitungsbeitrag gelesen hatten. Und über das Personal fanden sie Kontakt zu Ines Zimmermann.

Von ihr erhielten sie vier Puppen zur weiteren Betreuung. „Zwei reichten wir weiter an Günter Janz aus Deuben, der Mitglied in der Fachgruppe Ornithologie und Herpetologie Falkenhain ist“, sagt Lindner. Durch die Verteilung auf mehrere Hände sollte erreicht werden, wenigstens einige Tiere durchzubringen. Dass die Beuchaer nun die Ersten waren, die das Wunder der Transformation mit eigenen Augen bestaunen konnten, war da noch nicht absehbar. Die Klingaer Kinder müssen noch darauf warten, bevor auch sie den Schmetterlingen die Freiheit gönnen werden. „Sie können nicht sofort fliegen, sondern müssen sich erst auf knapp 37 Grad hochzittern“, weiß Lindner.

Schmetterlingsbestand nimmt ab

Der Oleanderschwärmer gehört zu den Arten, die relativ neu in Sachsen Einzug gehalten haben. Laut Umweltamt des Landkreises wurden in den vergangenen 100 Jahren weniger als 20 Mal Exemplare in Sachsen entdeckt, weshalb das Wort „Sensation“ für das Auftauchen in Klinga angemessen sei. Dass überhaupt gezählt wird, hat die Welt Menschen wie den beiden Beuchaern zu verdanken. Sie halten Ausschau nach Tag- und Nachtfaltern und bestimmten sie. „Uns geht es darum, den Bestand festzustellen“, erklärt Dagmar Nowak. Die Tendenz sei eindeutig. Lothar Lindner: „Wir haben zwischen 2010 und 2020 einen extremen Rückgang sowohl der Arten als auch der Stückzahlen registriert.“

Von Frank Pfeifer