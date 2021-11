Klingaer Orgel lässt wieder von sich hören

Parthenstein/Klinga

Mit einem Festgottesdienst feierte Klingas Kirchgemeinde am ersten Advent den Abschluss der Restaurierung ihrer historischen Orgel und deren Wiederweihe. Mehr als 277 Jahre nach der ersten Weihe des ursprünglich barocken Instruments konnte Pfarrer Norbert George in einer feierlichen Zeremonie das klang- und glanzvolle Instrument neu in den Dienst der evangelischen Kirchgemeinde stellen.

Auch Kirchenvorstand Simone Moßler, Fördervereinsvorsitzender Andreas Michel, Orgelbauer und Intonateur Reinhard Schäbitz sowie der Orgelfachbeauftragte der Landeskirche, Tobias Haase, brachten in Grußworten ihre Freude und persönlichen Gedanken über das Geschaffene zum Ausdruck. Auf besonderen Wunsch des Orgelfördervereins sang Marie Henriette Reinhold zudem Arien von Johann Wolfgang Franck, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.

Unbestritten im Mittelpunkt des Festgottesdienstes stand jedoch Klingas meisterlich restaurierte Königin der Instrumente selbst: Mit mehrfachem „Ah, oh, wunderbar“ ließ Pfarrer George auch sein Publikum die meisterlich rekonstruierte Orgel lautstark wertschätzen. Mit Stücken von Michael Praetorius und Johann Sebastian Bach erfüllte das so gelobte Instrument im Spiel von Kantorin Cornelia Schneider klangvoll die Kirche. Somit hat die Orgel wieder ihren festen Platz – hoffentlich nicht nur – im liturgischen Kalender Klingas gefunden.

Zur Freude gesellt sich Enttäuschung

Trotz aller Freude über das gemeinsam Erreichte blieb bei einigen Beteiligten auch Enttäuschung über den Zeitpunkt der Wiederweihe zurück: Entscheidende Akteure des Restaurierungsvorhabens waren beim Festgottesdienst nicht anwesend, allen voran Orgelbauer Frank Peiter und seine Mitarbeiter sowie Horst Hodick vom Landesamt für Denkmalpflege.

Zudem fiel der aufwendig geplante Festempfang des Orgelfördervereins der Sächsischen Corona-Notverordnung zum Opfer. „Ich habe an der Wiederweihe mit größten Bedenken teilgenommen. Unter den bedrückenden aktuellen Umständen kam bei mir einfach keine unbeschwerte Freude auf“, erklärte Andreas Michel nach Ende der Veranstaltung.

Von Ralf Saupe