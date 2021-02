Klingaer gelangen nur über Feldweg in die Welt

Parthenstein/Klinga

Unmut herrscht dieser Tage im nordwestlichen Teil von Klinga. Die Bewohner werden nahezu von der Außenwelt abgeschnitten, wenn ab dem 1. März das letzte Stück der Staatsstraße 45 durch den Ort saniert wird und das Dorf weiträumig umfahren werden muss. Nur über einen Feldweg kommen sie dann noch raus. Und dieser macht nicht viel her.

Er führt vom Ende der über einen Kilometer langen Straße mit dem Namen Siedlung am Wald vorbei hinüber zur Verbindungsstraße zwischen Klinga und Naunhof. Nicht nur jene, die in der Siedlung wohnen, werden ihn benutzen müssen, sondern auch alle aus dem Gebiet um Buchen- und Erlenweg. Hinzu kommen deren Besucher, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge, Zulieferer. Mit regem Verkehr auf dem 700 Meter langen unbefestigten Feldweg ist also zu rechnen.

Feldweg in schlechtem Zustand

„Augenblicklich besteht er nur aus Löchern und Kratern“, schildert Bärbel Seeber-Martin. Außerdem spricht die Einwohnerin die zwei großen Steine und den Poller an, die eine Zufahrt aus dem Buchen- und Erlenweg zur Siedlung versperren. Werden sie nicht entfernt, gibt es für diese Ecke überhaupt keine Möglichkeit, mit dem Auto über die Siedlung zum Feldweg zu gelangen. Sie wäre total abgeriegelt.

Straßensperre wird entfernt

Dem soll nicht so sein, versichert Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) zur Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. „Wir entfernen die Steine und den Poller, bevor der Straßenbau in der Ortsdurchfahrt beginnt.“ Bliebe also nur noch das Problem mit dem schlechten Zustand des Feldwegs.

Weg wird am Montag geprüft

„Wir hatten ihn schon einmal ertüchtigt, als vergangenes Jahr die Sanierung der Staatsstraße begann“, erklärt Kretschel. „Weil es sich aber für manche um eine Abkürzung handelte, um die Baustelle zu umgehen, wurde er häufiger genutzt, als es notwendig gewesen wäre.“ In der Folge sei er nun wieder desolat. Mit dem für das Gesamtprojekt verantwortlichen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) stand der Bürgermeister deswegen im regen Austausch. „Es sicherte mir zu, am Montag den Weg zu prüfen und bei Bedarf durch eine Baufirma nachbessern zu lassen.“

Kretschel verspricht Lösungen

„Freilich“, räumt er ein, „wird man dort nicht langbrettern können. Man muss vorsichtig fahren.“ Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge kämen immer durch die Baustelle. Derzeit werde nach einer Möglichkeit gesucht, wie die Kell am 9. März die Mülltonnen entleeren kann. „Wir werden stets eine Lösung finden, wenn uns Leute ansprechen, die zum Beispiel eine Lieferung erwarten“, sagt Kretschel.

Letzter Bauabschnitt nach Winterpause

Ende Juli vergangenen Jahres hatte das Lasuv begonnen, die S 45 auf einer Länge von 1,9 Kilometern von der Autobahnabfahrt durch Klinga hindurch bis zur Einmündung der S 49 grundlegend zu sanieren. Weil auch die Nebenanlagen neu gestaltet werden, sitzen die Gemeinde Parthenstein, die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain und der Abwasserzweckverband Parthe mit im Boot. Wegen eines Bauverzugs fiel die Entscheidung, den letzten Bauabschnitt zwischen Finkenweg und Staudnitzsstraße zu teilen. Damit sollten die Sperrphasen für die Anlieger verringert und eine Befahrung der S 45 über die Wintermonate sichergestellt werden.

Umleitungen für Durchgangsverkehr

Nun beginnt der letzte Abschnitt zwischen Krankenhausstraße und Staudnitzsstraße, der bis zur Jahresmitte abgeschlossen werden soll. Für den Durchgangsverkehr gilt in beiden Richtungen die selbe Umleitung wie letztes Jahr über Naunhof und Ammelshain. Auf der Autobahn 14 wird laut Lasuv-Sprecher Franz Grossmann darauf hingewiesen, dass die Ortslage Klinga gesperrt ist und die Anschlussstellen Grimma beziehungsweise Naunhof zu nutzen sind.

Von Frank Pfeifer