Klingaer müssen weiter auf Radwege warten

Parthenstein/Klinga

Für Pedalritter im Allgemeinen und für Klingaer Eltern schulpflichtiger Kinder im Besonderen gibt es in punkto Radwegverbindungen nach Großsteinberg und Naunhof zwei Nachrichten. Die gute: Sie werden mit großer Sicherheit gebaut. Die weniger gute: Bis das geschieht, bedarf es immer noch viel Geduld.

Mittlerweile geht es beim Radweg nach Großsteinberg nicht nur um die rund 600 Meter lange Lücke entlang der Staatsstraße 45 (S 45) zwischen Ortsausgang Klinga und der Einmündung der S 49 aus Richtung Pomßen, sondern um einen kompletten Radweg auf kürzestem Weg zwischen Klinga und Großsteinberg entlang der S 45. Was positiv klingen mag, bringt allerdings zusätzliche zeitliche Unwägbarkeiten mit sich.

Kleines Projekt wird zu einem großen

Denn während laut dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Vorplanung für den kurzen Abschnitt zwischen Klinga und der S-49-Einmündung abgeschlossen ist, ist sie für den weitaus längeren zwischen der S-49-Einmündung und Großsteinberg erst „in Bearbeitung“. Es sei geplant, beide Projekte ab Jahresende planerisch zusammenzuführen, heißt es aus der Behörde.

Planung verzögert sich

Im Klartext bedeutet dies, dass sich der lang ersehnte und in Anbetracht des hohen Schwerlastverkehrsaufkommens auf der S 45 zwingend erforderliche Radweg-Lückenschluss aufgrund der Einbindung in ein größeres Radweg-Projekt noch weiter verzögern dürfte. Was das Lasuv indirekt bestätigt: Belastbare Aussagen zum Bauzeitraum könnten derzeit noch nicht getroffen werden.

Schnellere Alternative gäbe es

Pedalritter ärgert die weitere Verzögerung, weil es eine Alternative gäbe. Um eine, wenn auch etwas längere Verbindung zwischen Klinga und Großsteinberg zu schaffen, würde es zunächst ausreichen, den kürzeren Radweg von Klinga zur S-49-Einmündung anzulegen. Von dort aus existiert bereits eine Verbindung nach Großsteinberg am See und weiter nach Pomßen, von der aus ein schmaler, über das Feld führender kommunaler Asphaltweg abzweigt, der nahe der Großsteinberger Grundschule endet.

Bürgermeister macht sich kundig

Parthensteins Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) sieht die Parallelität zweier Radwege zwar grundsätzlich weniger kritisch und sagt: „Besser zwei als gar keiner.“ Das Gemeindeoberhaupt hadert allerdings mit dem langwierigen Prozedere. Kretschel will sich deshalb bei seinem Geithainer Amtskollegen Frank Rudolph kundig machen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Stadt im Altkreis Leipziger Land den Bau eines Radweges entlang der Staatsstraße 44 in den Ortsteil Mark Ottenhain in Eigenregie zügig vorantreiben will, wozu der Geithainer Stadtrat bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.

Anderer Radweg von Naunhofer Tempo abhängig

Nicht wirklich passend ist das Wort „vorantreiben“ für eine weitere regionale, seit einigen Jahren ihrer Realisierung harrenden Radwegverbindung. Und zwar für jene zwischen Klinga und Naunhof entlang der Kreisstraße.

„Parthenstein steht Gewehr bei Fuß und wartet darauf, dass Naunhof grünes Licht gibt“, so Kretschel. Was allerdings noch etwas dauern wird. Der Bau des Radweges, teilte das Naunhofer Rathaus auf Anfrage mit, ist im derzeitigen Entwurf des Haushaltes 2019 erst für 2023/’24 vorgesehen, die Planung für 2022. Es sei beabsichtigt, zum gegebenen Zeitpunkt einen Fördermittelantrag zu stellen.

Von Roger Dietze