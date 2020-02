Klingas Narren starten Zeitmaschine im Dorfgemeinschaftshaus

Parthenstein/Klinga

„Der Klingaer Feuerwehrfasching braucht schon lange keine Werbung mehr“, freute sich Regisseur Frank Scholz. „Schon zum Jahresbeginn waren alle Karten vergriffen.“ Um so mehr stand er mit seiner fast dreißigköpfigen Mannschaft erneut in der Pflicht, ein Programm auf die Beine zu stellen, das dem Klingaer Narrenpublikum erneut Lachmuskelkater beschert. Im farbenfroh dekorierten Klingaer Dorfgemeinschaftszentrum wirbelte am Samstagabend zunächst Katrin Scholz als Putzfrau „Wilde Hilde“ den Staub der zurückliegenden Kommunal- und Weltpolitik pointiert und mit Witzen gespickt auf.

Närrische Zeitreise über 5000 Jahre

Bei bestens angeheizter Narrenstimmung startete anschließend die Faschingscrew ihr Programm. Darin nahm sie ihr Publikum Motto gerecht mit auf eine mehr als 5000 Jahre umspannende närrische Zeitreise.

Nichts für Bewegungsmuffel: Auf der Tanzfläche ging es richtig zur Sache. Quelle: Ralf Saupe

Dort war der Wissenschaftler Doc Emmett Brown in Klingas Sandgrube gestrandet. Mit Hilfe des Abschleppdienstes und seines Fluxkompensators versuchte er verzweifelt, zurück in die Zukunft zu gelangen. Doch er landete 3351 vor unserer Zeitrechnung im Ötztal, wo Ötzi in einer Gletscherspalte seine Liebe fand. Seine Zeitreise führte weiter in Goethes Studierzimmer, wo den Dichterfürsten seine eigenen Schöpfungen konfrontierten, bis ihn auch Gretchen nur noch unter Alkohol ertragen konnte.

Zickzackkurs endet an der Konsum-Fleischtheke

Weiter ging es ein paar Jahre voraus zum Mond, wo Greta Bäume pflanzend fürs passende Klima sorgte und der Mann im Mond seine „Laterne“ rausholte, um mit ihr für Bevölkerungswachstum zu sorgen. Der Zickzackkurs durch die Zeit endete vorläufig 1976 an einer Konsum-Fleischtheke. Dort grüßten die Jungen Pioniere ihren Kosmonauten Siegmund Jähn, nur Nina Hagens Michael hatte natürlich den Farbfilm vergessen.

Die Klingaer Faschingscrew: Sie hielt mit einer Zeitreise ihre Gäste bei bester Laune und bescherten so manchem im Publikum einen gehörigen Lachmuskelkater. Quelle: Ralf Saupe

Dass die närrischen Zeitsprünge damit noch nicht zu Ende waren, wusste natürlich auch das Klinga erfahrene Publikum. So entpuppte sich die Zugabe als musikalische Zeitreise von Edith Piaf über Elvis Presley, ABBA und Andrea Bocelli bis zur Diamanten funkelnden Marilyn Monroe. Erst an Mallorcas Ballermann fand sie ihr großes Finale, wo Doc Emmett Brown eine üppig ausgestattete Blondine erspähte, seinen Laborkittel gegen ein Hawaiihemd tauschte und sich mit der Erkenntnis „Malle ist einfach perfekt“ zum Bleiben entschied.

Narrenvolk feiert bis in die frühen Morgenstunden

Das Narrenvolk zeigte sich in bester Feierlaune und genoss zwischen Bar und Tanzfläche einen ausgelassenen wie stimmungsvollen Klingaer Feuerwehrfasching bis in den frühen Morgen. Allein für die Faschingscrew blieb anschließend nicht viel Zeit, verlorenen Schlaf nachzuholen: Schon wenige Stunden später musste der Saal wieder glänzen, denn dann rückten die närrischen Knirpse zum Klingaer Kinderfasching an.

Von Ralf Saupe