Grimma

Das erste Sommerliche Benefizkonzert für die Generalreinigung der Orgel in der Frauenkirche Grimma sorgte für ein volles Gotteshaus. Mit dem Knabenchor der Schola Cantorum aus London waren allerdings auch musikalische Hochkaräter an die Mulde gekommen.

Die Schola Cantorum ist der liturgische Knabenchor der Cardinal Vaughan Memorial School, einer staatlichen Gesamtschule in London. Hauptaufgabe des Chores ist die musikalische Gestaltung der Liturgie in der Schule, der Chor singt jeden Mittwochmorgen in der dortigen Schulmesse.

Grimmaer Kantor von englischer Kirchenmusik fasziniert

Tobias Nicolaus, der Kantor der Frauenkirche Grimma, kommt ins Schwärmen, wenn er über die britischen Chorsänger erzählt. „Ich durfte schon beim Probesingen in der Frauenkirche dabei sein. Dieser Chor ist auf dem Niveau unseres Leipziger Thomanerchores. Die englische Kirchenmusik ist faszinierend und irgendwo zwischen unserer katholischen und evangelischen Kirchenmusik einzuordnen. Schon ihre liturgischen Gewänder und der Einmarsch in das Gotteshaus – alles wirkt pathetisch, gewaltig, einfach beeindruckend."

Der Knabenchor der Cardinal Vaughan Memorial School in der Grimmaer Frauenkirche. Quelle: Thomas Kube

Chor auf Deutschlandreise auch in Leipziger Thomaskirche

Genau so konnten es die Grimmaer und Gäste der Frauenkirche am Montagabend auch selber erleben. Neben seinen Konzerten außerhalb der Schule, die die Schola Cantorum schon in alle großen britischen Kathedralen aufführte, absolviert der Chor auch alljährlich Konzertreisen in die ganze Welt. Überwiegend gastieren die Sänger in Europa, aber auch in Südafrika und den USA gab es schon Konzerte.

Nach Auftritten in der Thomaskirche Leipzig und der Hofkirche Dresden war Grimma die letzte Station ihrer Deutschlandkonzertreise. Das nächste Sommerliche Benefizkonzert findet schon am 12. Juli, 19.30 Uhr statt. Dann wird der Emanuel School Choir - wiederum aus London - unter Leitung von Dirigent Tim Rhodes seine Chorwerke aufführen.

Von Thomas Kube