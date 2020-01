Knapp 300 Einsätze für Grimmaer Feuerwehr

Grimma

Wer angenommen hat, dass die 255 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Grimma im Jahr 2018 kaum zu toppen sind, muss sich eines Besseren belehren lassen. Die 80 aktiven Kameraden rückten im vorigen Jahr 292 Mal aus, um Brände zu löschen, Hilfe zu leisten oder auch blindem Alarm nachzugehen. „Das ist krass“, fasst Wehrleiter Michael Grimm (46) das „wilde Jahr“ mit drei Worten zusammen. Die Belastung der Einsatzabteilung, in der auch zwölf Frauen stehen, sei hoch.

61 Brände stehen im Einsatzbuch 2019

Die Feuerwehrleute aus der Straße des Friedens wurden 2019 zu vielen kleineren Ereignissen gerufen, die sie routiniert abarbeiteten. So sind im Einsatzbuch zwar insgesamt 61 Brände vermerkt, doch davon gelten nur vier als Großbrand. Lediglich der gefährliche Feldbrand bei Großbothen am 1. Juli, bei dem das Feuer auf eine Wohnsiedlung überzugreifen drohte, lag dabei im Verantwortungsbereich der Grimmaer Brandbekämpfer. Bei den anderen drei Großbränden am 6. Januar in der alten Schäferei in Wetterwitz, am 12. Juni auf einem Dreiseitenhof im Colditzer Ortsteil Zschirla und am 29. Dezember an einem Haus in Prösitz wurden sie zur Unterstützung heran gezogen. Wehrleiter Grimm möchte in der Bilanz auch den Brand im Umspannwerk Grimma-West am 5. Juli erwähnen, der in zahlreichen Haushalten zur stundenlangen Stromunterbrechung führte.

Am 5. Juli 2019 brannte es im Umspannwerk Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Die Grimmaer rückten zu insgesamt 180 technischen Hilfeleistungen aus – 10 mehr als 2018 und 35 mehr als 2017. Dabei hatten sie es auch mit einem Toten zu tun, als sie am 10. Juni in die Suche eines 25-Jährigen integriert wurden. Der junge Mann war von der Hängebrücke gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Taucher der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft konnten ihn nur noch leblos aus der Mulde bergen. So etwas geht nicht spurlos an den Einsatzkräften vorüber, so Grimma.

Ein 25-Jähriger starb nach einem Sprung von der Grimmaer Hängebrücke in die Mulde. Hier ein Foto von der Suche des Verunglückten. Quelle: privat

Die Verkehrsunfälle, bei denen die Stützpunkt-Feuerwehr aus der Muldestadt Hilfe leistet, konzentrieren sich auf Autobahn und Bundesstraßen. Wehrleiter Grimm spricht mit Blick aufs alte Jahr von einer gleichbleibenden Tendenz. Zunehmend werden die Kameraden aber von der Arbeit oder aus den Betten geholt, um Türen zu öffnen (17 Mal) oder beim Tragen schwergewichtiger Menschen zu helfen (11 Mal). Das sei eigentlich Aufgabe des Rettungsdienstes, so Grimm. Nicht selten aber müsse die Feuerwehr zur Unterstützung ausrücken. Mit ihrer Drehleiter können die Grimmaer Kameraden adipöse Menschen über Fenster oder Balkon nach unten befördern. Mit dem XXL-Tragetuch geht es auch via Treppenhaus.

Hemmschwelle zum Notruf sinkt Kommentar von Frank Prenzel Grimmas Feuerwehr beschäftigt eine stetig wachsende Zahl von Einsätzen. Gegenüber 2016, als die Kameraden aus der Straße des Friedens 143 Mal ausrückten, hat sich die Zahl verdoppelt. Im vorigen Jahr riefen die Piepser die freiwilligen Floriansjünger 292 Mal zu Hilfe. Das fordert die Truppe sehr, auch wenn sie bei den aktiven Feuerwehrleuten an Stärke zulegen konnte und sich intelligente Lösungen einfallen lässt, um die Einsatzbereitschaft abzusichern. Das Smartphone ist vermutlich mit verantwortlich, dass die Einsatzzahlen der Rettungskräfte steigen. Heute hat jeder überall sein Handy dabei und kann selbst beim Autofahren und im entlegensten Winkel den Notruf wählen. Die Hemmschwelle, die Rettungsleitstelle zu kontaktieren, dürfte deshalb gesunken sein. Keine Frage: Es ist von unschätzbaren Vorteil, dass die Leute aufmerksam sind und sofort Alarm schlagen, wenn sich vor ihren Augen ein Unglück ereignet hat oder ihrer Ansicht nach Gefahr in Verzug ist. Schnelle Alarmierung führt zu schneller Hilfe. Grimmas Wehrleiter beklagt aber auch, dass sich seine Leute die Einsatzkluft immer mal wieder unnötig überziehen müssen. Manchmal genügt seiner Meinung zufolge ein genaueres Hinschauen oder beherztes Handeln, statt die Rettungskette loszutreten. Etwa bei einem verschmorten Braten auf dem Herd oder einer in den Graben gerutschten Katze. Es würde der hoch belasteten Truppe helfen. Vermutlich aber ist es einfacher gesagt als getan, eine Situation richtig einzuschätzen. Unnötige Alarmierungen dürften im Zeitalter der Vernetzung und raschen Kommunikation wohl eher zu- als abnehmen. Die Zeit wird zeigen, ob sich Brandbekämpfer und Rettungskräfte darauf einstellen müssen.

Blinder und böswilliger Alarm

Die Floriansjünger um Wehrleiter Grimm hatten es im alten Jahr auch mit 13 blinden Alarmen und sieben böswilligen Alarmen, bei denen gezielt falsche Informationen gegeben wurden, zu tun. Das Einsatzbuch vermerkt zudem 31 Einsätze, nachdem Rauchmelder Gefahr signalisierten.

„Das Jahr hat uns stark gefordert“, bilanziert der Grimmaer Feuerwehrchef. Unterm Strich stehen 5711 Einsatzstunden zu Buche. Für die Kameraden und deren Familien sei das eine hohe Belastung, so Grimm, der die Arbeitgeber für ihr Verständnis zur Freistellung der Kameraden lobt. Auch wenn die Grimmaer derzeit 80 aktive Feuerwehrleute in ihren Reihen wissen, bleibt die Tageseinsatzbereitschaft ein diffiziles Thema. „Wir kriegen die Fahrzeuge besetzt, haben aber zu tun“, konstatiert Grimm. Ein Zug besteht aus 21 Mann, wenn alle Fahrzeuge zu besetzen sind, werden 30 Leute benötigt.

Grimmaer Wehrleiter: Mancher Einsatz zu vermeiden

Der Wehrleiter sieht die steigende Einsatzzahl auch im menschlichen Verhalten und spricht von Bequemlichkeit. Mancher Bürger nehme das Handy und rufe kurzerhand die Leitstelle an statt etwas genauer hinzuschauen. Grimm nennt Beispiele. Silvester etwa wurde ein Feuerschein als Kuhstall-Brand gemeldet, entpuppte sich aber als Lagerfeuer. Der Anrufer „trat die gesamte Rettungskette los“. Oder eine in der Wohnung gestürzte Person, die den Notruf wählt und dem Rettungsdienst durchaus selbst hätte die Tür öffnen können. Oder eine hilflose Katze in einem Graben, die der Anrufer vielleicht hätte auch selbst bergen können. Oder die vermeintliche Ölspur: „Manchmal wird schon bei einem kleinen Fleck angerufen.“ Grimm: „Es ist gut, wenn die Leute aufmerksam sind. Einige Einsätze wären aber zu vermeiden.“

Von Frank Prenzel