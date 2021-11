Knapp 50 Infektionsfälle: Oberschule Bad Lausick unter Corona-Quarantäne

Bad Lausick

Die Quarantäne an der Oberschule Bad Lausick ist behördlich verlängert worden. Das sächsisches Kultusministerium nach dem Auslaufen der angeordneten Komplettschließung am Freitag eine neue Allgemeinverfügung nachgeschoben. Aufgrund weiterer zahlreicher Corona-Infektionsfälle gibt es an der Bildungseinrichtung vom 22. bis 26. November keinen Unterricht.

Positive Schnelltests über alle Klassenstufen

Laut der Dresdener Anweisung sind von der 5. bis zur 10. alle Klassenstufen der Schule betroffen. Die meisten positiven Schnelltests wurden mit 22 bei den Sechstklässlern festgestellt, wovon zwölf mittels PCR-Test bestätigt sind. Insgesamt wurden an der Einrichtung 48 positive Schnelltests, darunter bei einer Lehrkraft, registriert mit 22 PCR-Test-Bestätigungen.

Deshalb, so das Ministerium, muss vorerst befristet auf den Präsenzunterricht verzichtet werden. „Geschähe dies nicht, müsste mit Infektionsketten gerechnet werden, die auch Leib und Leben Dritter bedrohen“, steht in der Allgemeinverfügung.

Lesen Sie auch

Von okz