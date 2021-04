Köditz kritisiert zögerliches Handeln der örtlichen Polizei

Landkreis Leipzig

Die Grimmaer Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz, Innenpolitikerin der Linksfraktion im sächsischen Landtag, zeigt sich beunruhigt angesichts der aktuellen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. „Es ist nicht zu übersehen, dass immer häufiger rechtsextreme Symbole genutzt werden und einschlägig bekannte Personen beteiligt sind. Das reicht von AfD-Mandatsträgern bis zu NPD-Leuten“, so Köditz Sie wisse, dass bei weitem nicht alle Teilnehmenden zu diesem Spektrum gehörten, vermisse aber jegliche Distanzierung gegenüber diesen Kräften.

Enttäuscht vom Verhalten der örtlichen Polizei

Besonders enttäuscht zeigte sich Köditz vom Verhalten der örtlichen Polizei. Auch wenn nicht angemeldete Demonstrationen zuvor im Internet beworben würden, sei nicht selten keinerlei Polizei vor Ort. Selbst auf entsprechende Hinweise von Bürgern werde nicht reagiert. So sei die Polizei telefonisch auf die entsprechende Aktion auf dem Markt in Wurzen am Montag hingewiesen worden, an der nach Informationen von Köditz auch Neonazis aus der Region teilgenommen hätten. Die Beamten im Revier wussten nichts von der angekündigten Aktion, Polizeipräsenz vor Ort in Wurzen habe es dann auch nicht gegeben. „Die Polizei ist Recht und Gesetz verpflichtet. Sie kann nicht nur dann tätig werden, wenn sie Lust und Laune dazu hat“, moniert Köditz. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich eine Personengruppe im rechtsfreien Raum bewegen könne.

Bundestagskandidatin zeigt sich entsetzt über zahlreiche rechtsextreme Symbole

Julia Schramm, Bundestagskandidatin der Linken im Landkreis, hat die Protestaktionen am vergangenen Sonntag an der B 107 beobachtet und zeigt sich entsetzt: „Die Proteste an der B 96 in Ostsachsen haben jetzt einen Ableger an der B 107 im Landkreis Leipzig. Auch hier zahlreiche Reichsflaggen, Autos mit dem Eisernen Kreuz der Wehrmacht und Fahnen der neonazistischen ‚Aktion Widerstand‘. Die Zahl der Teilnehmenden und der Orte steigt.“ Die Maßnahmen gegen die Pandemie seien sozial ungerecht, widersprüchlich und oft nicht nachvollziehbar. Von Privatpersonen würden Einschränkungen verlangt, die Wirtschaft dagegen bleibe unbehelligt. Sie verstehe also den verbreiteten Unmut, so Schramm. „Nicht verstehen aber kann ich, dass hier die Gesundheit von Mitmenschen gefährdet wird, die Mitwirkung von Rechtsextremen akzeptiert wird und die politisch Verantwortlichen schweigen.“

Man verstehe natürlich die Verunsicherung in der Bevölkerung, ergänzt Kreisvorsitzender Jens Kretzschmar, „wenn sächsische Staats- und Bundesregierung heute ‚hüh‘ und morgen ‚hott‘ sagen“. Der Wurzener hätte sich allerdings schon längst klare Worte von Landrat Graichen erwartet. „Wenn hier nicht reagiert wird, werden weiter Fake News verbreitet und der Einfluss radikaler Kräfte wird weiter ansteigen“, fürchtet Kretzschmar.

