Köhra-Frische schafft es mit Innovation aus der Corona-Krise

Belgershain/Köhra

„Köhra wird’s weiter geben.“ Mit diesem Satz meint Bernd Thalmann auch den Ort, aber in erster Linie das gleichnamige Unternehmen. Der Geschäftsführer der Köhra-Frische GmbH sieht seinen Betrieb trotz großer Umsatzeinbrüche als gesichert an. Und das auch dank innovativer Weiterentwicklungen, die ohne die Corona-Krise wohl niemandem in den Sinn gekommen wären.

Die Firma, die normalerweise nur Restaurants, Hotels, Mensen, Schulen, Betriebskantinen, Caterer, Kliniken und Altenheime im Umkreis von 150 Kilometern mit verarbeitetem Obst und Gemüse beliefert, öffnete sich jetzt privaten Abnehmern. Sie richtete auf ihrer Website einen Online-Shop ein, über den zahlreiche Spezialitäten zu erhalten sind. Das Prozedere: bestellen, bezahlen und donnerstags abholen.

Frischebox im Angebot für jedermann

Im Zentrum steht die Frische-Box, die als Standards Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Äpfel und Orangen enthält. Darüber hinaus werden von Woche zu Woche verschiedene Extras reingepackt, von denen sich der Verbraucher überraschen lassen darf. Die Idee dafür geht auf eine Aktion zurück, die Mitte März aus der Not heraus geboren worden war.

Nachdem das Jahr vielversprechend begonnen hatte, kam am 13. März die Hiobsbotschaft, dass ab dem darauffolgenden Montag alle Schulen geschlossen bleiben. „Zum Teil stornierten Caterer noch an diesem Freitag ihre Aufträge. Bei anderen mussten wir am 16. März unsere Waren, die wir anlieferten, wieder mit zurücknehmen“, erinnert die kaufmännische Leiterin Sandra Eckelmann an diesen Tiefpunkt. 20 Tonnen Obst, Gemüse und Molkereiprodukte stapelten sich im Lager und drohten zu vergammeln.

Idee aus der Not begoren

Der Einfall, sie zu Mischboxen zusammenzustellen und an jedermann zu verkaufen, rettete die Ware. 800 Stück zum Preis von je fünf Euro brachten die Mitarbeiter am 26. März binnen 45 Minuten unters Volk. „Das war zwar fast geschenkt, aber wir mussten nichts wegwerfen“, erklärt Eckelmann.

Erstmals Kurzarbeit

Laut Thalmann war damals der Umsatz auf unter 30 Prozent des normalen Werts eingebrochen. Die Gaststätten hatten geschlossen, in Kitas und Schulen gab es lediglich eine Notbetreuung, Krankenhäuser hielten Betten frei. „Zum ersten Mal in unseren 29 Jahren musste ich Kurzarbeit anmelden“, bedauert der Chef, der dieses Instrument als sehr hilfreich lobt. Das gesamte Abrechnungsprozedere war zwar für uns ungewohnt und es trafen alle paar Tage neue Informationen ein, aber die ganze Belegschaft zog gut mit und wir mussten niemanden entlassen“, bilanziert er.

Defizitäre Touren

Ganz heruntergefahren wurde der Betrieb nie. „Wir lieferten durchweg, auch wenn die Lastwagen nicht voll und die Touren damit defizitär waren“, berichtet Thalmann. Zum Einsatz kamen nun auch kleinere Transporter, die flotte Werbesprüche zieren. Mit dem Ausbau der Betreuung in Kitas und Schulen sowie der Wiedereröffnung der Gastronomie vor Christi Himmelfahrt besserte sich die Lage schrittweise, so dass jetzt schon wieder 60 Prozent des gewöhnlichen Umsatzes erreicht sind. „Wann wir durchschnittliche Ergebnisse erlangen können, hängt von weiteren Lockerungen beziehungsweise Rückschlägen ab“, konstatiert Eckelmann.

Flotte Möhre: Einer der Kleintransporter mit neuen Werbesprüchen. Quelle: Thomas Kube

Produkte aus der Region

An der sich verbessernden Bilanz hat auch der Online-Handel einen Anteil. Eigentlich sollte der Verkauf am 26. März eine einmalige Aktion darstellen. Weil die Boxen aber so gut ankamen, lag es nahe, auf Dauer welche für Privatabnehmer anzubieten, nun freilich zu einem normalen Preis. „Wir merken, dass die Menschen jetzt bewusster einkaufen. Sie fragen, wo die Produkte herkommen“, stellt Eckelmann fest. Wenn möglich, erhält sie die Köhra-Frische GmbH aus Sachsen, zum Beispiel von der Glauchauer Friweika, einem Radebeuler Gärtner und von Landkürbis Gey aus Leisnig.

Wieder besser ausgelastet: Nach dem Tiefpunkt in der Corona-Krise können mit der Fahrzeugflotte des Betriebs mehr Lebensmittel ausgefahren werden. Der alte Stand ist aber noch nicht erreicht. Quelle: Thomas Kube

Manches muss auch aus anderen Bundesländern zugeliefert werden. Sandra Eckelmann nennt hier unter anderem die Magdeburger Börde und die Pfalz. Und im Winter geht’s nicht anders, als Waren aus Spanien, Italien und Frankreich zu importieren. „Wir hatten zunächst befürchtet, dass dieser Zweig wegen der durch Corona geschlossenen Grenzen völlig zum Erliegen kommt. Aber es gab nie einen Abbruch“, sagt Thalmann, der nicht nur seinen Kunden gegenüber in der Pflicht steht, sondern auch gegenüber den Produzenten, mit denen jeweils Jahresverträge abgeschlossen werden.

Krise gut hinbekommen

Von den Partnern stammen auch all die anderen Angebote, mit denen der Online-Shop während der vergangenen Wochen erweitert wurde. Dort gibt es nicht mehr nur die Frische-Boxen, sondern unter anderem auch einzelne Gemüsesorten, Obstplatten und vegetarische Spieße fürs abendliche Grillen. „Ich denke, wir haben die Krise gut hinbekommen“, schätzt Bernd Thalmann ein. „Viel hätten wir nicht anders machen können.“

Von Frank Pfeifer