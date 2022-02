Kössern: Warum muss der Jagdhaus-Verein fremdgehen?

Grimma/Kössern/Großbothen

Im Jagdhaus Kössern haben jetzt Restauratoren und Handwerker das Sagen. Am letzten Januar-Tag wurde noch der schöne Blüthner-Flügel abgeholt und im Grimmaer Rathaussaal aufgestellt. Seitdem ist das über 300 Jahre alte Kleinod barocker Baukunst vollständig leergeräumt für den letzten Sanierungsschritt.

Jeder Gegenstand musste raus aus dem Jagdhaus

Zum Räumen aufgefordert war der „Jagdhaus Dorfentwicklungs- und Kulturverein Kössern/Förstgen“, der das Gebäude seit seiner Gründung im Jahr 2000 nutzen darf und mit Leben füllt. Alles musste raus, erzählen Geschäftsführerin Ute Wächtler (63) und Kulturorganisatorin Siri Köppchen (58). „Das war schon ein Gewaltakt.“ Jedes Möbelstück, jedes Kunstwerk und Bild, jede Jagdtrophäe, jede Gardine, jeder Gegenstand, jedes Schriftstück – das gesamte Inventar des Jagdhauses, das zu großen Teilen der Stadt Grimma gehört, musste ins Interimsquartier. Verein und Stadt hatten dabei fachgerechte Begleitung im Großbothener Tischlermeister Matthias Wenzel, der die Möbel auseinanderbaute und den Transport übernahm. Die Grünpflanzen kamen ins Rittergut Kössern, in dem Vereinsmitglied Jörn-Heinrich Tobaben zu Hause ist.

Nach Sanierung darf Verein wieder ins Jagdhaus

Für die Sanierung musste das Jagdhaus Kössern komplett leer geräumt werden. Quelle: Jagdhaus-Verein

Wie berichtet, macht ein Gönner, der unerkannt bleiben möchte, eine gewaltige Geldsumme fürs Jagdhaus locker und hat sich überdies ausbedungen, die Bauarbeiten und Restaurierungen in die eigenen Hände zu nehmen. Tatsächlich weist nicht einmal ein Bauschild auf sein Wirken hin. Die Stadt Grimma als Eigentümer des barocken Gebäudes ist zwar in gewisse Planungen eingebunden, schaut aber letztlich nur von außen zu. Auch dem Verein soll die Identität des Wohltäter verborgen bleiben. „Das akzeptieren wir und wir sind heilfroh, dass saniert wird“, sagt Geschäftsführerin Wächtler. Wichtig wie beruhigend sei, dass das Jagdhaus nach den umfangreichen Arbeiten Kulturstätte und Domizil des Vereins bleibe. In diesen Tagen ist deshalb auch die Meinung der Vereinsspitze gefragt, wenn es um die Planung von Strom- und Wasseranschlüssen geht. Insofern gibt es Kontakt zum Architekten.

An ihrem Interimsarbeitsplatz in der Vereinsmeile mit Blick auf den Großbothener Sportplatz: Ute Wächtler und Siri Köppchen vom Jagdhaus-Verein. Quelle: Frank Prenzel

Jagdhaus-Verein sitzt als Interim in Großbothen

Wächtler und Köppchen fanden Unterschlupf in der vom FSV Grün-Weiß betriebenen Vereinsmeile auf dem Sportplatz-Gelände in Großbothen. Von hier aus werden sie in den nächsten zwei Jahren die Strippen ziehen – auch für die beliebte Kulturreihe des Vereins, die sich in der Übergangszeit „Jagdhaus unterwegs“ nennt und an verschiedenen Spielstätten präsentiert.

„Jagdhaus unterwegs“ oft im Rathaus in Grimma

Mit dem Auftakt Ende Januar, als Pianistin Lütfiye Dalgic im Grimmaer Rathaussaal einen beflügelten Klavierabend hinlegte, zeigt sich Kulturchefin Köppchen schon mal zufrieden. „Es war ein sehr schönes Konzert.“ Das Stammpublikum habe man erreicht und unter den 55 Besuchern auch neue Gesichter gesehen. „Wir sind der Stadt Grimma dankbar, dass wir zu guten Bedingungen in den Saal dürfen“, so die 58-Jährige. Die meisten Unterwegs-Offerten – wie gewohnt sonntags ab 17 Uhr – dürften hier über die Bühne gehen. So tritt am 27. Februar der Allrounder Felix Reuter mit seinem Programm „Der verflixte Beethoven“ auf.

Spielstätten auch in Colditz und Leipzig

Ob die eingefleischten und meist älteren Jagdhaus-Freunde am 13. März auch den Weg zur Landesmusikakademie in Colditz auf sich nehmen, muss sich indes erst zeigen. Auf Vermittlung des Leipziger Pianisten Igor Gryshyn sind hier 18 serbische Musiker zu Gast – allesamt Preisträger des vorjährigen Wettbewerbs „Sirmium Music Fest“ in ihrem Heimatland. Sogar die Alte Börse in Leipzig wird zur Spielstätte der Kulturreihe, und zwar am 26. Juni. Dann musiziert Gryshyn gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Sopranistin Olena Tokar, mit der er übrigens vier Mädchen hat, darunter Drillinge.

Gunther Emmerlich wird als Gast erwartet

Das diesjährige Programm biete eine bunte Mischung, verspricht Organisatorin Köppchen. Neben vielfältigen Konzerten wird am 1. Mai eine Frühlingswanderung durch den Thümmlitzwald geboten und am 15. Mai zum Feuerland-Erlebnisbericht mit dem bekannten Bergsteiger Olaf Rieck eingeladen. Das Karfreitagskonzert bietet dieses Mal Jazziges für Streichquartett, Saxophon und Klavier. Erwartet werden auch wieder namhafte Interpreten, so am 6. November der dann 78-jährige Entertainer Gunther Emmerlich mit seinem vierten Buch „Fortgeschritten“. Und im Advent am 16. Dezember soll endlich die halbszenische Aufführung „Hänsel und Gretel“ über die Bühne gehen. „Die haben wir wegen Corona schon zweimal verschieben müssen“, erzählt Köppchen. Alles in allem sieht das Unterwegs-Kulturjahr wenigstens 20 Veranstaltungen vor.

Lesen Sie auch:

Anonymer Wohltäter: Größte Schenkung, die Grimma je erhalten hat.

So machte der FSV Großbothen aus dem Sportcasino eine Vereinsmeile in Großbothen.

Finanzierung der Kulturreihe wird schwieriger

Egal welche Corona-Regel auch gilt: „Wenn wir dürfen, führen wir die Veranstaltung durch“, sagt die Cheforganisatorin. Die Leute seien hungrig auf Kultur. Allerdings gestaltet sich die Finanzierung der Reihe schwieriger als in anderen Jahren. Zwar kann der Verein neben den Ticketpreisen wie gewohnt mit der Unterstützung von Kulturraum und Kommune rechnen und schöpft aus dem Ehrenamt-Programm „Wir für Sachsen“. Doch die Einnahmen aus der Privatvermietung des Jagdhauses – etwa für Hochzeitsfeiern oder runde Geburtstage – fallen wegen der Sanierung weg. Insofern ist einmal mehr Köppchens Geschick bei den Verhandlungen mit den Künstlern gefragt, um den ein und anderen Euro zu sparen.

Telefonnummer und E-Mail des Jagdhaus-Vereins haben sich nicht geändert: 034384/73931 und jagdhauskoessern@web.de

Von Frank Prenzel