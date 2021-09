Kohle-Gelder: Grünes Licht für Projekte in Lobstädt, Brandis und Thallwitz

Landkreis Leipzig

Es gab keine bösen Überraschungen: Keines der kommunalen Projekte, die der Regionale Begleitausschuss fürs Mitteldeutsche Revier aus dem Landkreis Leipzig zur Förderung empfohlen hat, ist durchs Raster gefallen. Für insgesamt 54 eingereichte Vorhaben aus Sachsen habe der Bund grünes Licht gegeben, teilte das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung mit.

Damit können die betroffenen Projektträger jetzt loslegen. Loslegen heißt in diesem Fall allerdings erst einmal wieder: Formulare ausfüllen, Anträge stellen und Geduld aufbringen. Denn erst nach der nunmehr erfolgten Zustimmung aus Berlin kann das eigentliche Förderverfahren starten, können die millionenschwere Projekte zur Bewilligung bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht werden.

Kommunen können jetzt Förderung beantragen

Bevor tatsächlich die ersten Kohlemillionen fließen, ist eine Tippeltappeltour zu durchlaufen: Bereits im Juni hatte der Begleitausschuss bei einer Sitzung in der Neukieritzscher Parkarena die Projekte ausgewählt. Dem Bund stand als Geldgeber der Fördermittel im Anschluss das Recht zu, sie nach der Auswahl noch einmal zu prüfen. Dafür galt eine Frist von einem Monat. Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt (CDU) sagte, es sei gut, dass jetzt Klarheit für die Träger bestehe. „Damit sie ihre Vorhaben zügig vorantreiben können, sollen die Förderanträge bis zum 15. Oktober gestellt werden.“

Grimma kommt ans S-Bahn-Netz

Der mit Abstand werthaltigste Antrag kommt vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL). Der Verkehrsverband will mit Geldern aus dem Kohle-Topf 16 Batteriezüge kaufen, von denen der Landkreis Leipzig in beträchtlichem Maße profitiert. Mit der Umsetzung des Projektes soll die S-Bahnlinie S1 nach Grimma verlängert werden. Damit werde eine Verbesserung und quantitative Ausweitung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote im Mitteldeutschen Revier erreicht, betonen die Akteure. Davon sollen alle im Revier ansässigen Unternehmen profitieren. „Ziel ist, einen Fahrzeugpool aufzubauen, der auf den derzeit noch nicht elektrifizierten Strecken unterwegs ist“, hatte Henry Graichen (CDU), Landrat des Landkreises Leipzig, dazu erklärt. Grimma und weitere Anrainerkommunen wie Brandis, Naunhof und Parthenstein können demnach ab 2025 auf eine komfortable Verbindung ins Oberzentrum Leipzig hoffen. Für den Kauf der Batteriezüge sind 104 Millionen Euro vorgesehen.

Geld für Kita-Ausbau und Hort-Erweiterung

Weitere kommunale Projekte wurden vom Bund ebenfalls für förderwürdig erachtet. Dabei handelt es sich um einen Kita-Neubau und die Schaffung weiterer Hortplätze in Lobstädt, deren Gesamtkosten sich auf 3,2 beziehungsweise 1,9 Millionen Euro belaufen. Außerdem profitiert die Stadt Markranstädt vom Kohle-Paket. Hier kann für 1,1 Millionen Euro die Kita „Weißbachzwerge“ erweitert werden.

Thallwitz setzt Biomasse-Kraftwerk um

Mit dem Energiezentrum Ethrilla punktet Thallwitz. Die Gemeinde m Norden des Landkreises setzt auf umweltfreundliche Energie- und Wärmeerzeugung. Auf fünf Hektar Fläche soll unter anderem ein Biomasse-Holzkraftwerk entstehen. Über ein Nahwärmenetz sollen Firmen und kommunale Einrichtungen von dem Standortvorteil profitieren. Auf weiteren 15 Hektar sollen sich Industrie und Gewerbe ansiedeln, die die vor Ort erzeugte Energie und Wärme nutzen. Veranschlagte Gesamtkosten: 16,5 Millionen Euro.

Kohrener Burgtürme haben es geschafft

Auch Kultur und Tourismus erhalten durch die Kohle-Millionen nun einen Schub erhalten. Für 1,5 Millionen können die Kohrener Burgtürme saniert werden. Auf einem der Türme ist unter anderem eine Aussichtsplattform angedacht.

Die Stadt Brandis gehört ebenfalls zu den Nutznießern der ersten Kohle-Millionen. Aus dem Kulturhaus Beucha wird für rund 6,2 Millionen Euro ein Gründerzentrum. Das traditionsreiche Objekt soll saniert und durch einen Neubau ergänzt werden. Geplant sind ein multifunktional nutzbarer großer Saal und Räume für Co-Working.

Weitere Kommunen hoffen auf einen Zuschlag in der nächsten Förderrunde, darunter die Stadt Borna, die eine Berufsfachschule für Pflegekräfte nebst angeschlossenem Betriebskindergarten umsetzen möchte. Das nächste Mal tritt der Regionale Begleitausschuss am 10. November – dann auf Schloss Hartenfels in Torgau – zusammen.

Von Simone Prenzel