Kommen weitere Windräder an den Grimmaer Ortsteil Großbardau?

Wenn sich die Gegner neuer Windkraftanlagen bei Großbardau den im Dezember verabschiedeten Regionalplan Westsachsen anschauen, dürften sie sich am Ziel ihrer Wünsche wähnen. In einer tabellarischen Übersicht aller 16 Vorrang- und Eignungsgebiete findet sich für Großbardau unterm dem Stichwort „Zubau von Windenergieanlagen“ eine Null. Die Ertragsprognose bis 2030, so steht es dort, bleibt bei 20 Gigawattstunden im Jahr. Doch so einfach ist die Sache nicht. „Ich garantiere Ihnen, dass dort zwei weitere Anlagen hinkommen“, gibt Falk Zeuner von der Geschäftsleitung der Terrawatt Planungsgesellschaft mbH gegenüber der LVZ zu Protokoll.

Zwei Anlagen liefen seit fast vier Jahren Strom nach Grimma

Seit fast vier Jahren drehen sich zwischen den Grimmaer Ortsteilen Groß- und Kleinbardau die mächtigen Blätter der zwei Anlagen, die 200 Meter in den Himmel ragen und Strom für etwa 5000 Haushalte ins öffentliche Netz speisen. Das Investoren-Paar, die Leipziger Terrawatt und die Windstromer GmbH mit Sitz im Colditzer Ortsteil Bockwitz, hat das Gebiet von vornherein für vier Anlagen ausgelegt und entsprechende Kabel zum Umspannwerk Grimma geführt. Bezüglich der Erweiterung übt es sich in Geduld.

Momentan drehen sich zwei mächtige Windräder bei Großbardau – hier im winterlichen Anblick Quelle: Thomas Kube

„Theoretisch könnten wir schon jetzt eine weitere Windenergieanlage aufstellen“, sagt Zeuner. „Wir machen es nicht, weil es ineffizient wäre und die Fläche nicht optimal ausnutzen würde.“ Den möglichen Zubau bestätigt Manfred Friedrich von der Regionalen Planungsstelle Leipzig-Westsachsen. Der Regionalplan lege Vorranggebiete fest, nicht die Zahl der Anlagen. Eine dritte, zum Beispiel kleinere Anlage sei in Großbardau mit der jetzigen Planung „nicht ausgeschlossen“, so Friedrich. Deren Errichtung wäre in einem Zulassungsverfahren beim Landkreis zu prüfen.

Großbardauer Vorranggebiet wurde nicht vergrößert

Friedrich zufolge wurde das Großbardauer Vorranggebiet, das 19 Hektar umfasst, im fortgeschriebenen Regionalplan nicht vergrößert. Vor allem aus Gründen des Artenschutzes, wie er erläutert. Wolle der Investor ein weiteres Windrad errichten, müsse es einschließlich der Rotorblatt-Spitze innerhalb des Gebietes liegen und damit 1000 Meter von der nächsten Besiedlung entfernt.

Allerdings ist es mehr als wahrscheinlich, dass der Regionale Planungsverband seine Gesamtplanung bald wieder aufbrechen muss. Der Freistaat Sachsen arbeitet am neuen Energie- und Klimaprogramm (EKP), das möglicherweise in diesem Jahr verabschiedet wird. „Wenn es dann andere Ausbauziele für erneuerbare Energien gibt, muss der Verband seine Planung anpassen“, verdeutlicht Friedrich. Dann müsse es eine neuerliche Betrachtung der gesamten Region geben. Eine Erweiterung des Gebietes Großbardau stehe aus jetziger Sicht nicht an.

Terrawatt-Chef vom Ausbau der Windenergie überzeugt

Falk Zeuner ist davon überzeugt, dass in Sachsen der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben wird. Der Ausstieg aus der Kohleverbrennung werde sich im Energie- und Klimaprogramm widerspiegeln. „Das wird dazu führen“, sagt er, „die Regionalpläne für die Windnutzung anzupassen und Vorranggebiete auszuweiten“ – auch wegen der Produktion grünen Wasserstoffs. Zeuner zufolge könne man es sich dann gar nicht erlauben, ein Gebiet, das für vier Anlagen ausgelegt ist, links liegen zu lassen. Friedrichs Interpretation, dass sich die Mühlen bis zur Flügelspitze in der ausgewiesenen Fläche befinden müssen, teilt Zeuner nicht. Nach seiner Lesart reicht es, dass der Mastfuß 1000 Meter von einer Bebauung entfernt ist. Zeuner erhofft sich dazu eine klare Regelung im künftigen EKP. Dann würde wohl der jetzige Zuschnitt für zwei weitere Anlagen genügen.

Der Chef der Leipziger Planungsgesellschaft Terrawatt, Falk Zeuner (r.), hatte auch schon den Grünen-Landtagsabgeordnete Gerd Lippold als interessierten Gesprächspartner am Fuße der Großbardauer Windkrafträder . Quelle: Frank Prenzel

„Wir halten daran fest, in Großbardau zu bauen“, bekräftigt der Terrawatt-Chef. Den Gegnern neuer Anlagen hält er mehrere Argumente entgegen. So habe sich die Technik weiter entwickelt. Bei neuen Anlagen werde die Geräuschbelastung reduziert, indem Profile an den Blättern für viele kleine Wirbel sorgen. Zeuner stellt in Aussicht, die zwei vorhandenen Windräder entsprechend nachzurüsten.

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung wird Pflicht

Sowohl Bestands- als auch Neuanlagen seien mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung zu versehen, erläutert Zeuner weiter. Für die vorhanden Mühlen ist dafür Zeit bis Ende 2022. Mit der Technik schaltet sich die oft störende nächtliche Beleuchtung erst bei Annäherung eines Flugzeuges oder Hubschraubers ein. Möglich machen das Signale, die zum Beispiel ein ADAC-Hubschrauber dank eines Transponders empfängt.

Auch der Vogel- und Fledermausschutz ist Zeuner zufolge in Großbardau bereits für vier Anlagen ausgelegt. Mit den Landwirten seien Verträge abgeschlossen, im Umkreis von 500 Metern keine Fruchtfolgen zu wählen, die Kleintiere und damit Greifvögel anlocken. Zudem würden die Windräder bei der Feldbearbeitung zwei Tage lang komplett abgestellt. Bei Großbothen habe man eine 11-Hektar-Fläche erworben, um mit einer passgerechten Fruchtfolge Rotmilan & Co zu locken. „Die Greifvögel sind umgezogen.“

Anlagen würden Grimma Geld in die Kasse spülen

Schließlich verweist Zeuner auf die Wertschöpfung vor Ort. Neben der Gewerbesteuer würde die Stadt Grimma von zusätzlichen Anlagen profitieren. Nach neuen gesetzlichen Regelungen müssten 0,2 Cent je Kilowattstunde an die Gemeinde abgeführt werden. Für Grimma mache das pro Anlage und Jahr etwa 30.000 Euro aus, so der Terrawatt-Mann. Und auch wenn eine der zwei Anlagen an die Oekostrom AG in Wien verkauft worden sei: „Betriebsführer sind wir.“

Allerdings können die Investoren nicht mit der Unterstützung der Stadt Grimma rechnen. In ihrer Stellungnahme zum Regionalplan hatte sich die Kommune gegen weitere Windräder in Großbardau ausgesprochen. Auch der Ortschaftsrat hat mehrfach signalisiert, keine weiteren Anlagen zu wollen.

