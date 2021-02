Bleiben den Muldentaler Senioren künftig lange Wege zum Impfzentrum in Borna erspart? Die Grimmaer Muldentalhalle ist laut OBM Matthias Berger als weiterer Standort ernsthaft in der Diskussion. Die Entscheidung, hier ein Temporäres Impfzentrum (TIZ) einzurichten, falle möglicherweise in den nächsten Tagen.