Am 26. Mai wird auch in Grimma ein neuer Stadtrat gewählt. Acht Wählervereinigungen und Parteien mit insgesamt 122 Kandidaten bewerben sich um die 26 Sitze. Die Spitzenkandidaten und/oder jetzigen Fraktionschefs benennen die Ziele der politischen Arbeit in der neuen Legislatur.