Colditz

Die Mehrheit spricht von Vertrauensvorschuss einem jungen Bürgermeister gegenüber – Manfred Heinz ( FDP) nennt es „Einschränkung der Befugnisse des Stadtrates“. Auf der ersten Sitzung des frisch gewählten Ortsparlaments kritisiert er, dass das Stadtoberhaupt künftig selber entscheiden dürfe, wie es mit Summen von bis zu 10.000 Euro umgeht. Bisher, so Heinz, lag die Schmerzgrenze bei 500 Euro. Alle Anschaffungen, Bauaufträge, Verkäufe oder Dienstleistungen, die preislich darüber lagen, hätten der Zustimmung des Stadtrates bedurft.

Hauptsatzung regelt Kompetenzen des Bürgermeisters

Manfred Heinz. Quelle: Archiv

Geregelt ist der Passus in der sogenannten Hauptsatzung, einer Art Grundgesetz der Kommune. Die Paragrafen regeln unter anderem das Verhältnis des Stadtrates zu Verwaltung und Bürgerschaft. Üblicherweise wird das Papier zu Beginn einer Wahlperiode abgesegnet. So auch diesmal in Colditz. Während Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) von der Vielzahl an Entscheidungen spricht, die möglichst praktikabel und ohne zeitraubende Umwege gefällt werden müssten, meldet Heinz größte Bauchschmerzen an.

„Es ist unser aller Geld, über das hier verfügt werden soll“, so der Liberale. Er nennt es aberwitzig, über die Annahme von Spenden ab 50 Euro zu beratschlagen, dem Bürgermeister andererseits einen Blankoscheck über 10.000 Euro auszustellen. Zwar tauche die Summe im Jahresabschluss auf, doch habe man seit langem einen solchen nicht zu Gesicht bekommen. „Selbst wenn er vorliegen würde, wäre es viel zu spät, die Zuschüsse zurück zu pfeifen.“ Somit könne der Stadtrat seiner Kontrollpflicht hier nicht mehr nachkommen.

Vertrauen in effiziente Verwaltung von Colditz

Matthias Schmiedel Quelle: Thomas Kube

Matthias Schmiedel (Für unsere Heimat) sieht das komplett anders. Man habe einen Haushalt von 14 Millionen Euro. Da müsse man dem Bürgermeister schon zutrauen können, mit Summen von bis zu 10.000 Euro verantwortlich umzugehen: „Ich freue mich, dass wir die Stadt weiter voran bringen wollen, uns intern verständigen und öffentlich nicht mehr alles zerreden. Zu Zeiten des Stillstands, wie wir sie unter Altbürgermeister Heinz hatten, will niemand mehr zurück. Debattiert wurde endlos, die Stadt aber war pleite.“

Er setze volles Vertrauen in seinen Nachfolger, sagt Schmiedel, bis 2018 selber Bürgermeister. „Herr Zillmann weiß, dass er die Verantwortung für seine Entscheidungen trägt. Er würde sich hüten, riskante Geschäfte abzuwickeln, ohne sich zu beraten. Davon konnten wir uns bereits überzeugen.“

Bündnis Zukunft: Colditz ist kein Ort für Kleinigkeiten

Ähnlich argumentiert Wolfram Eismann (Bündnis Zukunft): „Als ehemaliger Geschäftsführer eines ortsansässigen Betriebes hatte ich autark über Summen ganz anderer Größenordnungen zu entscheiden.“

Wolfram Eismann Quelle: privat

Der Stadtrat habe sich um große Linien, wirklich wichtige Dinge zu kümmern, er sei kein Ort für Kleinigkeiten. Dem Bürgermeister gebühre ein Gestaltungsspielraum. Das Parlament dürfe ihm und seiner Verwaltung die Arbeit nicht noch zusätzlich erschweren. Seine Fraktion, so Eismann, vertraue dem Bürgermeister, daher stimme er der vorgelegten Hauptsatzung zu. Diese passiert bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme das Parlament.

Heinz lässt nicht locker. Der Bürgermeister sei kein Geschäftsführer einer Stadt. Er sei tief enttäuscht, dass die Hauptsatzung keinerlei Ausschüsse vorsieht: „Mir ist keine Stadt mit vergleichbarer Größe bekannt, die ohne Verwaltungs- und Bauausschuss auskommt. Letztlich bedeutet das für Colditz immer weniger Transparenz.“

Interne Arbeitsberatung weiter auf der Tagesordnung

Darauf Schmiedel: „Die interne Arbeitsberatung 14 Tage vor der Ratssitzung hat sich bewährt. Was die Bevölkerung von Heinz’ Visionen hält, hat sie zur Wahl gezeigt. Von 26 FDP-Kandidaten schaffte es nur ein einziger.“

Von Haig Latchinian