Kompostieranlage: Buchheimer fürchten um ihre Gesundheit

Bad Lausick/Buchheim

Holunderbüsche haben sich breit gemacht in den Silos, die sich an der Staatsstraße von Buchheim nach Ebersbach befinden. Mit dem wuchernden Grün gerät allmählich aus dem Bewusstsein, was hier seit Jahr und Jahrzehnt lagert: Material, unter anderem Klärschlamm, das das Unternehmen URD zu Kompost veredeln wollte. Seit der Insolvenz 2004 blieb alles, wie es ist. Das Gelände ist mangelhaft gesichert. Bei Regen tritt Oberflächenwasser aus. Dass das kontaminiert ist, befürchtet der Buchheimer Ortschaftsrat. Dass die Behörden das anders sehen, bringt ihn nicht ab von der Forderung: Das Zeug muss endlich weg!

Das Gelände ist eingezäunt. Doch sind die Absperrungen meist nicht von Dauer. Quelle: Jens Paul Taubert

Landratsamt : Wasser im Heinersdorfer Bach ungetrübt

„Seit 2018 wird die Messstelle im Heinersdorfer Bach sechsmal pro Jahr beprobt. Dabei werden hauptsächlich die Nährstoffe, der Summenparameter Organikbelastung, der pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit beprobt“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes Leipzig. Sie stützt sich auf Aussagen des Umweltamtes. Die Auswertung der Beprobungsergebnisse 2018 und 2019 hätten keinen Einfluss der ehemaligen Kompostieranlage auf die Wasserqualität des Heinersdorfer Bach gezeigt. Bei der Stoffgruppe PAK, der als gesundheitsgefährdend und krebserregend geltenden Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, werde „die Nachweisgrenze nicht erreicht“. Bei Naphthalin, gefährlich für Haut und Atemwege, „wird der Grenzwert nicht überschritten“. Aus der Gruppe der giftigen Polychlorierte Biphenyle (PCB) ließ die Behörde sechs Stoffe beproben: „Die Nachweisgrenze wurde nicht erreicht. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen wie Perfluoroctansulfonsäure, welche als Stoff der URD-Anlage zugeordnet werden könnte, wurden nicht nachgewiesen.“

Auf der Betonfläche vor den alten Mieten läuft –wenn es mal regnet –das Wasser zusammen. Mehrfach schon gelangte es in Größenordnung auf das angrenzende Feld und in den Bach. Quelle: Jens Paul Taubert

„Keine unmittelbare Gefährdung“

Die Analysen der Schürfung im nahe Buchheim lagernden Substrat ergäben keine anderen Werte als bei Proben zurückliegender Jahre, so die Sprecherin. Es sei lediglich eine Trennung der Stoffe eingetreten: Der schwerere Klärschlamm sei nach unten gesunken. Fazit: „Von der Anlage geht keine unmittelbare Gefährdung aus.“ Der Landkreis verzichte, so lange das so bleibt, auf die kostenintensive Entsorgung des Materials. Bei Bedarf entsorge er das anfallende Sickerwasser aus den abflusslosen Gruben. Um zu verhindern, dass Niederschlagswasser in Richtung Buchheim und Heinersdorfer Bach abfließt, wurden vor Jahren bereits Kanten gesetzt; die würden repariert.

Wo Verwahrlosung herrscht, entsorgt mancher seinen Müll: Blick in das Häuschen auf dem Betriebsgelände. Quelle: Jens Paul Taubert

Ortsvorsteher: Wichtige Fragen bleiben unbeantwortet

„Die Aussagen des Umweltamtes verwundern uns schon“, sagt der Buchheimer Ortsvorsteher Frank Czichos. Sie gingen am Kern des Problems vorbei. Da es 2018 und 2019 wenig regnete, hätten Schadstoffe gar nicht in den Heinersdorfer Bach geschwemmt werden können. Dass man bei Wasserproben nichts Kritisches feststelle, liege angesichts dessen auf der Hand. Zudem sei der Bach einen halben Kilometer entfernt. Auf dem Weg dahin könnten Schadstoffe verdünnt werden oder sich im Erdreich absetzen. Das werfe im Ortschaftsrat neue Fragen auf - diese etwa: „Wie hoch ist der Schadstoffgehalt von Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen direkt und in der näheren Umgebung der alten Kompostieranlage?“

Buchheimer Forderung: Anlage beseitigen

Die nicht widerlegte Sorge sei, „dass die Schadstoffkonzentration in der Anlage sehr viel höher als erlaubt ist und ein gewisses Potenzial an Gefahren für Mensch und Umwelt birgt. Da die alte Kompostieranlage baulich keine Deponie nach neuesten Standard ist und keinen Schutz für das Grundwasser aufweist, können Schadstoffe ungehindert in das Grundwasser eingetragen werden.“ Um Spekulationen vorzugreifen und den Buchheimer Einwohnern Sicherheit zu geben, wäre es angebracht, so Czichos, dass das Umweltamt direkt von der alten Kompostieranlage die Auswertungen der früheren und aktuellen Proben zur Verfügung stellte. Es gebe für die Buchheimer sonst nur eine Schlussfolgerung: „Die Anlage muss beseitigt werden!“

URD begann 1993 mit der Kompostierung

Zur Kompostierung erstmals genutzt wurde sie durch die URD GmbH anno 1993. Damals war Buchheim noch kein Ortsteil von Bad Lausick, sondern eigenständig. Nach Baurecht sollte Grünschnitt, Holz und Klärschlamm zu Kompost rotten, der in der Bergbau- und Deponie-Sanierung Verwendung fand. Als URD ein Jahr später eine immissionsschutz-rechtliche Genehmigung beantragte, blitzte das Unternehmen damit beim Landratsamt ab. Zahlreiche Buchheimer melden Widerspruch gegen eine Ausweitung der Produktion an. Das Unternehmen ging gegen das Versagen der Genehmigung vor.

Dauer-Konflikt bis zur Insolvenz 2004

Ein Dauer-Konfliktherd entstand. Unternehmen und Behörden blieben über Kreuz. Anwohner des keinen Kilometer entfernten Dorfes klagten über intensive Geruchsbelästigungen und forderten die Schließung. Die veranlasste das Landratsamt 2004 mit Verweis auf eine aus Behördensicht „Unzuverlässigkeit der Geschäftsführung“. Kurz darauf meldete URD Insolvenz an. Der Betrieb nicht nur in Buchheim, sondern auch in Anlagen unter anderem in Leisenau, Kaditzsch und Großzschepa, wurde eingestellt. Die Firma wurde liquidiert. Das Amtsgericht Leipzig verurteilte zwei der drei Geschäftsführer 2009 wegen Insolvenzverschleppung. Die Probleme endeten damit nicht. Mehrfach kümmerten sich Landkreis und Stadt, das Grundstück vor unbefugtem Zutritt zu sichern, um einer Vermüllung entgegen zu wirken und die Gefahr von Unfällen einzuschränken.

Von Ekkehard Schulreich