Naunhof

Zu massiven Konflikten zwischen Eltern und Personal ist es in jüngster Zeit in der kommunalen Kindertagesstätte „Waldwichtel“ gekommen. Die Stadtverwaltung sah sich sogar veranlasst, das Ordnungsamt und die Polizei ins Haus zu schicken, weil Eltern entgegen der geltenden Regeln ohne Mund-Nasen-Schutz die Einrichtung betreten und darüber hinaus Mitarbeiter verbal angegriffen haben. Ihnen drohen jetzt rechtliche Konsequenzen.

„Seit Monaten laufen in der Kita Diskussionen zu den Corona-Regeln“, sagt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad auf Anfrage. „Vergangene Woche ist die Lage dann eskaliert. Anlass war die Quarantäne, die verhängt worden war, weil wir Corona in der Kita hatten. Vom 27. September bis 3. Oktober mussten wir sie für die meisten schließen.“

Nur noch wenige durften rein

Rein durften lediglich die Kinder, die zum Zeitpunkt der Tests, die sich als positiv herausstellten, nicht in der Kita anwesend waren. Gleiches galt für das Personal. Das heißt, nur noch wenigen war es erlaubt, das Grundstück an der Schlossstraße zu betreten. Nicht alle Eltern akzeptierten diese Lösung.

Lesen Sie auch: Landkreis Leipzig weiter über Inzidenz von 35: Schärfere Corona-Regeln ab Dienstag

Wortgefechte mit dem Personal

„Es kam zu verbalen Übergriffen gegenüber unseren Erzieherinnen und Erziehern“, berichtet Conrad. „Die Eltern diskutierten mit ihnen über deren Impfstatus, über eingeschränkte Öffnungszeiten und die Schließung. Außerdem brachten sie ihr allgemeines Unverständnis zu den Corona-Regeln zum Ausdruck.“

Stadt schickt Polizei ins Haus

Als Betreiber der Kita, Arbeitgeber und Ortspolizeibehörde sah sich die Stadt zum Handeln veranlasst. Sie ließ zu den Bringe- und Abholzeiten der Kinder die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren. Zum Einsatz kam das Ordnungsamt und zeitweise sogar die Polizei. „Diese belehrten die Personen und forderten sie auf, Masken zu tragen. Bei manchen liefen diese Belehrungen jedoch ins Leere“, konstatiert die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin entsetzt

„Es macht mich betroffen, und ich bin entsetzt, dass nach einer so langen Zeit der Pandemie so wenig Wertschätzung und Respekt unseren Erzieherinnen und Erziehern entgegengebracht wird“, fährt Anna-Luise Conrad fort. „Dabei gerät die pädagogische Arbeit ganz in den Hintergrund.“ Die Stadt sei nun einmal angehalten, Gesetze und Weisungen einzuhalten.

Eltern drohen Konsequenzen

Seit diesem Montag läuft der Betrieb in der Kindertagesstätte wieder normal, dennoch kommt das Ordnungsamt hin und wieder zu Kontrollen raus. Den betreffenden Eltern stellt die Stadt derweil Konsequenzen in Aussicht. „Bei Verstößen gegen die Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 21. September handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, gegen die entsprechende Verfahren eingeleitet werden“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme aus dem Rathaus.

Von Frank Pfeifer