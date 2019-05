Trebsen

Klare Verhältnisse herrschen weiterhin in den beiden Ortschaftsräten von Trebsen. Parteien traten dort – wie vor fünf Jahren – nicht an, sondern nur die jeweiligen Wählergemeinschaften. Da sie jeweils nur fünf Kandidaten aufstellten, war vorhersehbar, dass diese in die fünfköpfigen Gremien gewählt werden.

Die Ortschaftsräte von Trebsen Altenhain, Freie Wählergemeinschaft: Katrin Kamm (226 Stimmen), Volker Knauth (212), Rainer Engelmann (69), Mirko Walther (107), Kornelia Schneegraß (143). Seelingstädt, Wählergemeinschaft: Susann Schumann (186), Danilo Bergmann (164), Magnus Fleck (46), Jörg Hofmann (71), Annett Jäger (132).

Zwar bestand in den Ortschaften die Möglichkeit, zusätzliche Namen auf die Stimmzettel zu schreiben. Doch davon machten nur 14 Wähler in Altenhain und sechs Wähler in Seelingstädt Gebrauch. Den meisten Zuspruch in Altenhain fand Ortsvorsteherin Katrin Kamm. Die Seelingstädter gaben ihrer Ortsvorsteherin Susann Schumann die meisten Stimmen. In jeden der beiden Räte ziehen zwei neue Mitglieder ein, da zwei alte nicht mehr zur Wahl gelistet waren.

Von Frank Pfeifer