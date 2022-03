Konvoi der Menschlichkeit: Grimmaer beteiligen sich an Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge

Grimma

Ein 60 Kilometer langer Militär-Konvoi nähere sich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die gespenstische Meldung geistert seit Tagen hundertfach durch die Berichterstattung. Kaum Beachtung findet dagegen eine Kolonne, die sich von der deutsch-dänischen Grenze her und auch aus Grimma formiert. Es ist ein Konvoi der Menschlichkeit.

Mathias Hensels Lieferwagen ist bis oben hin bepackt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Der junge Mann aus Mutzschen hat gut 700 Kilometer vor sich. Am Abend will er am Umschlagplatz bei Warschau sein. Von dort gingen die Spenden weiter in die Ukraine. Die Fuhre lohne sich. Vom Erbseneintopf über Knäckebrot bis zu Zahnpasta – alles werde dort dringend gebraucht.

Aktion ist minutiös geplant

Sein Mercedes Sprinter ist Teil einer noch viel größeren Aktion. Denn als der Werkstattwagen samt Anhänger vorm Grimmaer Edeka-Markt beladen wird, sind weitere zehn schwer bepackte Laster aus Klanxbüll bereits auf der Piste. Die Initiative des sozial engagierten Unternehmerehepaares Joachim und Maike Hansen aus Deutschlands nordöstlichstem Ort ist minutiös geplant.

Kurze Pause: Mathias Hensel, Katja Böhlke und Sven Lippert (v.l.) stapeln die Spenden auf die Ladefläche. Quelle: Haig Latchinian

Sven Lippert ist Projektleiter bei der Familienfirma Hansen Objekt Bau mit 80 Beschäftigten. Wenige Tage nach dem Angriff auf die Ukraine bekommt er in der Grimmaer Niederlassung den Anruf seines Chefs: „Sven, ihr lasst jetzt bitte sofort alles stehen und liegen und besorgt so viele Lebensmittel wie nur irgend möglich. Wir bezahlen alles.“

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Riesaer Nudeln für die Ukraine

Die Bitte seines Chefs ist ihm Befehl. Drei Tage kümmert sich der Nerchauer um nichts anderes. Überall wird ihm unbürokratisch geholfen. Als er sagt, dass es um einen Hilfstransport für die Menschen in der Ukraine gehe, lässt ihn ein Mitarbeiter im Nudelwerk Riesa gleich rückwärts an die Rampe fahren. In Nullkommanix steht eine ganze Palette auf der Ladefläche.

700 Kilo Spaghetti. Gratis. „Ist das nicht der Knaller?!“, reibt sich Lippert noch immer die Augen. Aber auch Kaufland in Wurzen sowie Rewe und dm in Grimma sagen sofort Hilfe zu. Letztlich bestellt Katja Böhlke, die Inhaberin von Edeka in Grimma-Süd, über Nacht so viel, dass die Kapazitätsgrenze schnell erreicht ist.

Supermarkt schiebt Extraschicht

Waren im Wert von fast 20.000 Euro stehen in Grimma zur Abholung bereit: Fischdosen, Zwieback sowie Mehl, aber auch Desinfektionsmittel, Windeln und Tücher. Alles muss geordert, sortiert und verbucht werden. Um das zu schaffen, schieben die Edeka-Kollegen Diana Voigt, Antje Friedel, Jonas Lawrenz und Maik Klemichen eine Extraschicht.

Spenden, wohin das Auge reicht. Besonders länger haltbare Nahrungsmittel wie Zwieback sind gefragt. Quelle: Haig Latchinian

Zeitgleich bringen die Klanxbüller ihren Konvoi auf die Straße. Als autorisierter Ege-Fachhändler liefert und montiert die Tischlerei sonst bundesweit Fenster und Türen. Der Krieg gegen die Ukraine macht alles anders. Und so brechen Rüdiger, Maike und Joachim „Koja“ Hansen, Tobias Viedt, Stefan Thomsen, und wie sie alle heißen, in Richtung Frankfurt/Oder auf.

Waren im Gesamtwert von 100.000 Euro

Transportiert wird nur original verpackte Ware. In den elf Transportern befinden sich Spenden im Wert von gut 100.000 Euro. Vieles hat die Firma selbst bezahlt. Grimmas Ege-Betriebsleiter Holger Bryxi übernimmt die Spritkosten. Katja Böhlke spendiert einen Rollcontainer mit Süßigkeiten: „Für die Kinder.“ Sie sei selbst Mama. Der Krieg mache ihr Angst. „Einfach nur gruslig.“

Kurz vorm Start: Fahrer Mathias Hensel bespricht mit Kollegen Sven Lippert die letzten Details. Quelle: Haig Latchinian

Auch Mathias Hensel, der den Grimmaer Transport fährt, hat Familie. Statt Kartons stapelte er zuletzt Koffer: „Da war ich mit meiner Frau und den Kindern in den Urlaub gefahren.“ Dass er jetzt Lebensmittelrationen für Kriegsflüchtlinge auf die Reise bringen muss, nennt er eine Katastrophe: „Mitten in Europa. Wir hatten immer geglaubt, sowas sei gar nicht mehr möglich.“

Mukatschewe als Zielort

In Frankfurt stößt der Mutzschener zu seinen Kollegen. In Kolonne geht es dann in die Region Warschau. Dort befinde sich das Verteilzentrum, in dem die Waren von überallher sortiert würden. Firmenchef Joachim Hansen stehe mit Wioletta Marszalek in Verbindung, die einen entsprechenden Hilferuf ausgesendet habe, sagt Sven Lippert.

So schnell wie möglich würden die Spenden weiter in die Ukraine befördert. Im Grenzort Mukatschewe in der Oblast Transkarpatien befindet sich ein riesiges Lager für Flüchtlinge aus den weiter östlich gelegenen Landesteilen der Ukraine. „Es sollen schon jetzt rund 80000 Frauen und Kinder sein, die bei Eiseskälte versorgt werden müssen“, sagt Lippert.

Hilfsbereite Grimmaer

Warum der Nerchauer helfe? „Bei allen Problemen, die der eine oder andere auch haben mag, leben wir in Deutschland vergleichsweise im Luxus. Es braucht so wenig, um Menschen in Not beizustehen. Wen auch immer ich angesprochen hatte – ich bin wirklich gerührt, wie hilfsbereit die Grimmaer sind.“

Andrea Mehmel wünscht den Helfern eine gute Fahrt und viel Glück. Quelle: Haig Latchinian

Andrea Mehmel aus Leisenau beobachtet die Männer, die den Transporter beladen. Die 60-Jährige tritt mit einer Blume heran und wünscht gute Fahrt. Ob sie geahnt habe, wohin die Reise gehe: „Ich konnte mir das denken. Bei diesem furchtbaren Krieg fehlen einem die Worte. Unbegreiflich.“ Sie habe Angst, dass der Krieg auch sie selbst und ihre Lieben einholen könnte.

Von Haig Latchinian