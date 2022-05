Trebsen/Grimma

Früher sang er oft mit seinen Chören das Lied „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ Jetzt hat es Ekkehard Schmidt aus dem Repertoire gestrichen. Stattdessen erlebt das Publikum im Grimmaer Rathaussaal die Premiere einer Eigenkomposition, die er angesichts des Überfalls auf die Ukraine verfasste. Nicht irgendwann, sondern am Sonntag, an dem sich die Kapitulation Hitler-Deutschlands zum 77. Mal jährt.

„Die Russen hatten im Zweiten Weltkrieg so schlimme Erfahrungen machen und viele Menschenleben verlieren müssen“, setzt der Trebsener an, um sofort seine Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen: „Jetzt bin ich jedes Mal von Neuem erschüttert, wenn ich in der Volkszeitung lese und im Fernsehen sehe, was sie tun.“

Ein wenig Verständnis bringt er zwar noch auf. „Die Motivation, Gebiete wie zum Beispiel die Krim zurückhaben zu wollen, die Chruschtschow und Breschnew der Ukraine geschenkt haben, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen“, sagt der 79-Jährige. „Aber darüber muss man doch verhandeln, man kann sie sich doch nicht mit Gewalt einverleiben.“

Eigenkomposition soll wachrütteln

Kiew zu beschießen, als sich dort UN-Generalsekretär Guterres aufhielt, bezeichnet Schmidt als Affront gegen die ganze Welt. „Ich bin nicht mehr überzeugt, dass die Russen keinen Krieg wollen. Sie beweisen gerade das Gegenteil“, zieht er sein persönliches Fazit. Deshalb habe er das Lied „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ für das Frühlingskonzert der Gesangsgruppe Grimma und des Männerchors Köhra abgesetzt. Auch auf „Moskauer Abend“ verzichtet er. „Für diese Stadt mache ich keine Reklame mehr, am Ende werden wir noch ausgepfiffen.“

„Den Vätern und Müttern“: Dieses Lied komponierte Ekkehard Schmidt. Quelle: Thomas Kube

Stattdessen will Schmidt, dessen Vater an der Ostfront fiel, als er gerade anderthalb Jahre jung war, mit einem eigenen Titel die Menschen wachrütteln, „Den Vätern und Müttern“ hat er ihn genannt. „Wir singen für alle unser Lied, bis endlich Frieden einzieht – und sorgen für Menschen in tiefer Not, das ist heut’ unser Gebot“, dichtete er zu den selbst komponierten Noten.

Chöre spenden für Ukraine-Hilfe

Für ihn sind das nicht nur Worte – im Kleinen wie im Großen. Beide Chöre, die er leitet, haben bereits Geld für die Ukraine-Hilfe überwiesen. Außerdem sammelte die Gesangsgruppe Grimma für zwei ukrainische Frauen und drei Kinder, die vorübergehend in Ammelshain und inzwischen dauerhaft in Erdmannshain eine Bleibe finden konnten.

„Unsere Sängerin Janet Schanze hatte sie zu einer Probe mitgebracht“, erklärt Schmidt, wie es zum Kontakt kam. Da er während seiner Ausbildung zum Unterstufenlehrer Russisch gelernt hatte, konnte er sich mit ihnen sogar unterhalten. Spontan ließ er den Chor das witzige ukrainische Volkslied „Du hast mich versetzt“ singen, das früher einmal zum Repertoire gehörte. „Leider konnten die Ukrainerinnen damit nicht viel anfangen.“

Für Lieferung schwerer Waffen

Was die Weltpolitik anbelangt, sieht Schmidt keine andere Lösung, als der Ukraine Waffen zu geben – als Unterstützung in tiefer Not. „Pazifisten mögen sagen, auch diese töten Menschen. Aber sie sind nötig, damit sich das ukrainische Volk verteidigen kann“, meint er.

Als Jungspund war er bei der Nationalen Volksarmee Hilfskanonier und fuhr einen Lastwagen der Marke Kraz, an dem eine Raketenstartrampe hing. Von Luftverteidigung hat er also einige Ahnung und denkt: „Vielleicht ist es schon zu spät, schwere Waffen zu liefern, denn viel Infrastruktur haben die Russen mit ihren modernsten Raketen schon zerstört.“

Konzert nicht nur ernst

Ekkehard Schmidt bewegt all das sehr. Das Frühlingskonzert in Grimma soll trotzdem kein politisches werden. Neben den ernsten Passagen, verspricht er, erwartet die Besucher ein bunter Strauß an Frühlingsliedern. Die Vorsitzende Ramona Scheibe wird für ihr 30-jähriges Mitwirken in der Gesangsgruppe geehrt. Optimistisch soll das Programm mit „Möge uns die Straße zusammenführen“ ausklingen.

Frühlingskonzert der Gesangsgruppe Grimma und des Männerchors Threna am 8. Mai, ab 16 Uhr, im Rathaussaal Grimma

Von Frank Pfeifer