Konzert für Max aus Grimma: „Da verblassen die eigenen Sorgen“

Helfen kann richtig viel Spaß machen, das stellten die Organisatoren des Konzerts der Hoffnung am Sonnabend unter Beweis. Der Verein „Rock 4 Charity“ sorgte mit seiner Benefizveranstaltung auf dem Gelände des Seesportvereins direkt an der Mulde für einen unvergesslichen Abend. Der Erlös kommt dem zwölfjährigen Grimmaer Maximilian zugute, der bei einem Wohnungsbrand im Februar seine Mutter und seine zwei Geschwister verlor.

Drei Bands und zwei DJs konnte der Verein für sein Vorhaben gewinnen. „Alle haben sofort zugesagt, obwohl sie ja durch Corona selbst viele Einbußen haben“, sagt Vereinsschatzmeisterin Heike Heller, die das Konzert gemeinsam mit vier weiteren Mitstreitern organisiert hat. „Auch zehn Firmen haben uns unterstützt, und der Seesportverein stellte das Gelände und das Zelt zur Verfügung.“

„Die Eisboys“ spielen aus neuem Album

Eine weit gereiste Band war mit „Die Eisboys“ an die Mulde gekommen. „Wir waren 2016 und 2019 schon zu Auftritten in Brasilien. Dort haben wir vor 5000 Leuten gespielt“, erzählt Schlagzeuger Felix Bohne. Gerade habe man das erste Album herausgegeben. „Und wir haben sogar einen eigenen Gin.“ Die Kontakte zu den Veranstaltern gehen auf einen Auftritt im Jahr 2015 zurück. „Seitdem stehen wir in Verbindung. Heute können wir ja unmittelbar in der Region helfen“, so Bohne.

DJ Preston sagt extra andere Veranstaltungen ab

DJ Preston aus Leipzig kamen seine Live-Streams im Internet zugute, auf die die Veranstalter gestoßen waren. „Ein schöner Nebeneffekt der Digitalisierung“, findet der Künstler. „Heute habe ich andere Veranstaltungen abgesagt, denn dieses Konzert liegt mir als Vater sehr am Herzen. Angesichts dieses Einzelschicksals verblassen ja alle eigenen Probleme und Sorgen.“

Erster Auftritt des Jahres für die „Romjaks“

Auch für André Rahmlow von den „Romjaks“ stand es außer Frage, beim Benefizkonzert mitzumachen. Für die Band war es zugleich der erste große Auftritt des Jahres. Rahmlow: „Unser letztes Konzert war Silvester, davor hatten wir im November unsere große Party zum 20-jährigen Jubiläum.“

Spielten zum Konzert: Die "Romjaks". Quelle: Bert Endruszeit

Erlös von über 3000 Euro

Für die Besucherinnen Sabine und Judith war es ebenfalls das erste Konzerterlebnis des Jahres. „Es ist schön, dass jetzt vieles wieder anläuft. Kultur muss wieder leben.“ Die Bands aus der Umgebung kennen die beiden gut, und für einen guten Zweck mache der Besuch gleich doppelt Spaß.

Selfie von der Veranstaltung: Sabine (li.) und Judith. Quelle: Bert Endruszeit

Stichwort Besucher: Rund 160 genossen die Freiluftveranstaltung am Ufer der Mulde. „Das ist eine sehr ordentliche Zahl. Und es lief alles reibungslos, die Gäste haben sich gut benommen und alle Regelungen eingehalten“, so Heike Heller. Alles in allem konnten sich die Veranstalter über einen Erlös in Höhe von 3264,34 Euro freuen. Der Betrag fließt nun an den zwölfjährigen Grimmaer Waisenjungen.

Von Bert Endruszeit