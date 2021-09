Konzert in Elbisbach: Arvedshof öffnet zum Tag des offenen Denkmals

Frohburg/Elbisbach

Das Hof-Pflaster ist in weiten Teilen verlegt. Die Bleiglasfenster über dem Portal des sanierten Gutshauses werden bis zum 12. September eingesetzt. Auf dem Arvedshof in Elbisbach empfängt am Tag des offenen Denkmals das Investoren-Paar Susann Meyer und Rainer Kuchenbrod erneut Besucher, um ihnen den Fortgang der Arbeiten an Haus, Hof und Park vor Augen zu führen. Vertagt wurde eine zweite Auflage des Mozart-Festes. Statt dessen sorgen die Original Elbländer mit frischer klassischer und traditioneller Blasmusik für Frühschoppen-Atmosphäre.

Springbrunnen als romantisches Element

Vor dem Gutshaus, das nach den Plänen des Leipziger Architekten Arwed Roßbach 1906 von dessen Witwe als Landwirtschaftliche Frauenschule errichtet wurde, sieht nun vieles anders aus. Kastanien waren es damals, die Therese Roßbach begeisterten. Jetzt wurden resistentere Magnolien gepflanzt. Ähnlich verhält es sich mit dem Springbrunnen: Es gab keinen. Künftig aber trägt das Rondell, dass Rainer Kuchenbrod an der Einfahrt pflastern ließ, ein Becken mit einem Wasserspiel. Es resultiert aus der nötigen Angleichung des Geländes, um einen – beinahe – barrierefreien Zugang zu gewährleisten. „Die Brunnen-Idee entspringt romantischer Fantasie, doch sie passt in das Ensemble“, sagt der Mann, der 2019 begann, das lange leer stehende, geschichtsträchtige Ensemble für Events und zu Wohnzwecken herzurichten und der ansonsten Wert legt auf Authentizität.

Die den originalen Vorlagen nachempfundenen Scheiben werden demnächst in die Fenster über dem Portal eingesetzt. Quelle: privat

Bleiglasfenster werden eingesetzt

Beim Vorbau des Portals etwa, das zumindest zum Teil mit historischen grün glasierten Ziegeln eingedeckt wurde. „Die Steine mit den Schnecken-Hörnchen fanden wir in der Garage. Aufgrund alter Fotos wissen wir, dass sie auf dieses kleine Dach gehören.“ Ebenfalls Jahrzehnte alte Fotografien und einige originale Elemente, zufällig gefunden beim Aufräumen der Werkstatt, ermöglichten die Neuanfertigung der Bleiverglasung über dem Portal, um die sich Kunstglaser Wolfgang Fritzsch aus dem Erzgebirge kümmert.

Für Musik und Fotos gibt es den grünen Hügel

Von außen hat das Haupthaus seien Charme zurück. Inzwischen widmen sich die Bauleute auch den Nebengebäuden. „Das Dach des Gutshauses ist gedämmt. Im Herbst geht es an den Innenausbau“, sagt Kuchenbrod. Im Park führt jetzt eine Freitreppe zu jener grünen Erhebung – Bayreuth lässt grüßen! – hinauf, auf der beim Mozart-Fest 2020 musiziert wurde. Aus gut erhaltenen Fenstern des Gutshauses, die trotzdem aus Gründen des Holzschutzes ausgetauscht werden mussten, wird auf dem Hügel eine Orangerie zusammengefügt. Zudem entsteht ein Podest für Veranstaltungen und für Hochzeits-Fotografien; schließlich sollen Park und Haus künftig für Events dieser Art dienen. „Das Hauptgebäude muss Ende 2022 nutzbar sein“, sagt der Investor, der dann mit seiner Partnerin von Leipzig nach Elbisbach ziehen wird. Die erste Hochzeit werde spätestens im Frühjahr darauf ausgerichtet.

Blick von der Parkseite, im Vordergrund die Treppe, die auf den grünen Hügel hinaufführt. Quelle: Jens Paul Taubert

Blasmusik, Brezn und Blick in die Geschichte

Das Mozart-Fest wurde aufgrund der mit der Pandemie verbundenen Unsicherheiten auf 2022 verschoben. Es soll Fixpunkt sein neben einer ganzen Reihe kultureller Veranstaltungen, die künftig auf die Region ausstrahlen sollen. Der Denkmal-Tag am 12. September wird dennoch genutzt, um den Arvedshof im Rahmen der Corona-Regeln allen Interessenten zu öffnen. Sie können sich in dem großzügigen Anwesen umschauen. Wolfgang Schwarze, der in der Landwirtschaftsschule tätig war, zeigt historische Aufnahmen aus der wechselvollen Geschichte des Gutskomplexes. Die Original Elbländer warten mit Blasmusik auf. Das Ensemble besteht aus professionellen Musikern, die hauptberuflich in namhaften sächsischen Orchestern spielen. Besucher sind an diesem Tag zwischen 10 und 15 Uhr willkommen.

Von Ekkehard Schulreich