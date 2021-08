Konzertfilm von André Rieu ist in Groitzsch und Grimma zu sehen

Groitzsch/Grimma

In Groitzsch und Grimma ist etwas besonderes zu erleben: Ein Konzert als Kinofilm. Der Violinist André Rieu präsentiert „Together Again“ exklusiv im Kino – und zwar nur an einem Wochenende, am 28. und 29. August.

Mit „Together Again“ entstand ein neu zusammengestelltes Konzertereignis mit einigen der schönsten Auftritte des Maestros von Sydney bis Mexiko-Stadt, von Bukarest bis New York. Zusammengestellt aus Auftritten in allen Teilen der Welt enthält der Konzertfilm Musical-Melodien, Opernarien und einige der bekanntesten Lieder der klassischen Musik, darunter „Habanera & Manha De Carnaval“ live aufgenommen in São Paulo, „The Rose“ auf der Blumeninsel Mainau im Bodensee, „Der einsame Hirte“ gefilmt in Bukarest und eine Version des Donauwalzers.

Zu sehen ist der Film in Groitzsch im Bürgerhauskino am 28. August um 17 Uhr, am 29. August um 16 Uhr. In Grimma flimmert der Streifen im Central-Theater an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr über die Leinwand.

Von Julia Tonne