Grimma

Im Stadtrat der großen Kreisstadt Grimma wurde die von Landwirten ausgelobte Prämie auf Umweltsünder thematisiert. 300 Euro für jeden aufmerksamen Bürger, der verwertbare Hinweise zur Ergreifung von Mitmenschen bringt, die sich als illegale Müllentsorger betätigen. „Sicher, damit fördern wir die Denunzierung, aber in unserer Hilflosigkeit kann man ja schon gar nichts anderes mehr unternehmen“, stärkte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger demonstrativ den Rücken der initiierenden Landwirte und ließ diese Aktion auch im Amtsblatt publizieren.

Felder und Wiesen werden kontaminiert

Umweltfrevel, der zwar schon länger zurückliegt, jedoch keine Ausnahmeerscheinung mehr ist. An einem Windrad in Schkortitz sind Teile von ausgeschlachteten Autos illegal entsorgt worden. Quelle: Frank Schmidt

Stadtrat Steffen Richter (Allianz Stadt und Land Grimma) meldete sich auch als Landwirt und Chef der Nerchau-Mutzschener Agrar und Service GmbH zu Wort und verteidigte den Vorstoß seiner Berufskollegen, „Denn mit dem Ausbringen von oftmals nicht definierbarem Müll“, so Richter weiter, „der zudem von Wildtieren oder Wind über Felder und Wiesen ausgebreitet wird, kommt es zur Kontaminierung von Böden, auf denen Bioprodukte angebaut werden. In der Folge können Biobauern ihre Ökozertifizierung verlieren“, weitete Richter den Blick seiner Ratskollegen dafür.

Fraktionsübergreifend fand er grundsätzliche Zustimmung und Zuspruch. Doch während Richters Fraktionskollegin Aline Hanschmann anmahnt, dass zu diesem Problem „viel mehr öffentlich berichtet und aufgeklärt werden muss“, warnte Frank Linke ( CDU) vor einer verfehlten öffentlichen Wahrnehmung. „Natürlich können wir das nicht negieren. Aber wir sollten nach außen hin nicht den Eindruck erwecken, in dieser Angelegenheit völlig machtlos zu sein, wenn wir statt Erfolgsmeldungen immer nur verlauten lassen, sowieso nichts machen zu können.“

Kopfgeld soll Zivilcourage fördern Kommentar von Frank Schmidt Kopfgeld für Umweltsünder: Diese wohl einzigartige Aktion gegen illegale Müllentsorgung ist derzeit in Grimma und Umgebung in aller Munde. Das Ausmaß hat schließlich Formen angenommen, die für die breite Masse der Zivilgesellschaft nicht mehr hinnehmbar sind. Gleichwohl die Ideengeber einräumen, irgendwie hilf- und machtlos zu sein, lehnen sie sich nun gegen eine offenbar nur schwer zu beherrschende Minderheit auf und setzen diese mächtig unter Druck. Lässt sich jemand bei illegaler Müllablagerung irgendwo am Wegesrand erwischen, wird er angezählt. Und genau da liegt das Hauptproblem. Wie könnten diese zumeist bei Nacht und Nebel agierenden Umweltsünder überhaupt erwischt werden? Unmöglich wären überall montierte Überwachungskameras. Selbst Umweltfreunde hätten da ein Problem mit dem Datenschutz. Dann eben Schilder, gerne auch mit originellen Sprüchen wie in Grimma. Aber auch hier stellt sich die Frage nach dem Sinn und Zweck. Wieso eigentlich müssen wir uns – erst recht bei von Menschen gemachten Problemen – immer und überall mit Verbotsschildern disziplinieren? Bleibt also die nun äußerst ungewöhnliche Kopfgeldaktion. Nein, mit Anschwärzen hat das nichts zu tun - von wegen Denunzierung. Wenn nämlich dem Nachbarn die Scheiben am Wohnhaus eingeschlagen werden, ist die Strafanzeige Usus. Deshalb sollte zur Eindämmung der Umweltvermüllung das Handeln von Bürgern im Sinne und Interesse der Gesellschaft eher als Zivilcourage gesehen werden. Weil es leider immer wieder schwarze Schafe gibt, die gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen und dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn es sein muss, dann gerne auch mit einem Kopfgeld.

Bürokratie behindert rasches Handeln

Berger wäre nach eigenem Bekunden dazu „sofort gerne bereit“. Doch anhand eines von ihm konkret vorgetragenen Beispiels prangerte er einmal mehr die Bürokratie und intransparenten Zuständigkeiten in den Behörden an. Demnach habe eine ihm namentlich bekannte Frau bei der Polizei online einen Umweltsünder angezeigt.

Ein ganz aktueller Fall von Umweltverschmutzung - prall gefüllte gelbe Säcke am Trafohaus in Walzig bei Trebsen. Quelle: Frank Schmidt

Doch die Anzeige sei nach einem viertel Jahr über den Zentralrechner der Polizei in Grimma angekommen. Danach habe das Verfahren ein dreiviertel Jahr bis zu den zuständigen Ordnungs- und Umweltämtern in Kommune und Landkreis gebraucht, um am Ende eingestellt zu werden. „Soviel zum Thema beschleunigtes Verfahren“, beendete Berger beinahe trotzig sein Beispiel.

Zustimmung in sozialen Netzwerken

Der Umweltfrevel mancher Zeitgenossen wird auch in sozialen Netzwerken diskutiert. „Traurig, wenn es eines Kopfgeldes bedarf. Die gute Seite: Dann schauen vielleicht auch mal ein paar Leute mehr hin. Von daher eine gute Idee“, schreibt Kerstin Tambach bei Facebook. Oder „...schnell Fotos machen und Ordnungsamt anrufen...“, rät Sandro Daniel Thiele. „Das müsste man überall so machen“, positioniert sich Dirk Krüger, während ein „richtig so“, von gleich mehreren Usern kommt.

Illegale Müllentsorgung kennt keine Saison. Selbst im Winter, wie hier nahe Bahren, machen sich Sünder auf den Weg. Quelle: Frank Schmidt

„Anders funktioniert es doch nicht“, glaubt Michael Riedel. Gegenteilige Meinungen gibt es indes gar nicht. Dafür eher bizarre Empfehlungen wie „fasst sie, tot oder lebendig“ von Peter Knop. Und: „Super! Geht den Assis an den Kragen!“ von Thomas Somiesky. Aber auch zwiespältige Ansichten sind zu lesen wie von Michael Ruschel: „Gilt das auch, wenn man jemanden erwischt, der Glyphosat auf den Feldern entsorgt?“, fragt er mit Seitenhieb auf die Landwirte.

Von Frank Schmidt