Kostenexplosion und Behörden-Zwist um alte Papierfabrik Golzern

Grimma/Golzern

Der avisierte Abriss der ehemaligen Papierfabrik Golzern hat eine neue Stufe der Eskalation erreicht. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) spricht sogar von einer Farce. Und es droht Stillstand rund um das mächtige Bauwerk inmitten der Mulde, nachdem die Landesdirektion (LD) vor wenigen Tagen den Widerspruch der Stadt Grimma zurückgewiesen hat . Die Kommune wollte den Bescheid vom März 2019 zur Nichtverlängerung der denkmalschutzrechtlichen Abbruchgenehmigung nicht hinnehmen – und ist damit gescheitert.

Zwei große Problemfelder zur Papierfabrik Golzern

Genau genommen sind es zwei Problemfelder, die Berger in Rage bringen. Zum einen geht es um den kostspieligen Erhalt des Mühlgrabengewölbes, einer Art Tunnel, in dem ganzjährig geschützte Fledermäuse leben. Zum anderen darf das Abbruchmaterial – wie von Grimma gedacht – nicht einfach in die mehr-etagigen Fabrikkeller verfüllt werden. Beides führt zu einer Kostenexplosion. Statt der 2,4 Millionen Euro, die bislang im Raum standen, könnte der Abriss laut Berger jetzt fünf bis sechs Millionen Euro verschlingen.

Es sei grotesk, wettert der Rathauschef, dass „in einem Land, wo Schulen nicht saniert sind und Schwimmbäder dicht machen müssen, so viel Geld für den Abriss einer Ruine aufgewendet werden soll“. Berger setzt noch eins drauf und fragt polemisch: „Wollen wir ein zukunftsorientiertes und kinderfreundliches Land sein oder ein Natur- und Denkmalschutzgebiet? Bauen wir optimale Bedingungen für unsere Kinder oder machen wir Fledermäuse glücklich?“

Berger : Keiner hat eine sinnvolle Nachnutzung der Fabrik

Berger ist nicht bereit, trotz möglicher 90-Prozent-Förderung eine so hohe Summe für den „ Abriss einer Ruine“ auszugeben. Eine Alternative zur Beseitigung sieht er aber nicht. Dabei geht es ihm in erster Linie um einen besseren Hochwasserschutz für Dorna. Indes war seinen Worten zufolge bislang auch kein einziger Interessent da, „der auch nur im Ansatz eine sinnvolle Nachnutzung vorstellte“. Seit der Muldeflut 2013 ist das Denkmal-Ensemble verwaist.

Zu nahe am Wasser gebaut: Die ehemalige Papierfabrik in Golzern wird als Gefahr im Hochwasserfall gesehen und soll abgerissen werden. Quelle: Frank Schmidt

Im November 2014 hatte Grimma die auf drei Jahre angelegte Abbruchgenehmigung für die historische Fabrikanlage erhalten – unter der Bedingung, zunächst eine positive Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung zu erbringen. Die Forderungen nach Unterlagen wurden laut Stadt im Verfahren zwar verschärft.

Dennoch sind sie bis heute nicht vollständig, was sich im Widerspruchsverfahren als Knackpunkt erwies. Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 habe die Stadt Grimma mitgeteilt, dass ihr Konzept zur Ausgleichsmaßnahme M2 in ungefähr sechs Wochen vorgestellt werde und die Unterlagen dann vollständig seien, so LD-Sprecherin Mandy Peschang.

„Tatsächlich wurden bis heute keine vollständigen Naturschutzunterlagen eingereicht.“ Der Abbruch bedarf des Einvernehmens der Unteren Naturschutzbehörde, weil die Fabrikanlage von Naturschutzgebieten europäischen Ranges umschlossen und von geschützten Arten besiedelt wird. Weil die Stadt Grimma bei der Landesdirektion kein Ruhen des Verfahrens beantragt habe, sei ihr Widerspruch bearbeitet und entschieden worden, beschreibt Peschang den Werdegang.

Grimma vom Bescheid kalt getroffen

Grimmas Stadtverwaltung wurde von dem Bescheid kalt getroffen und weist Untätigkeit von sich. Auf Basis der Verträglichkeitsprüfung, die seit Juni 2018 vorliege, habe die Stadt im vorigen Jahr bereits zwei von drei Maßnahmen für 93.000 Euro umgesetzt, erläutert die Chefin des Stadtentwicklungsamtes, Simone Kluge. Demzufolge erhielt die Bahrener Muldebrücke Nistkästen für Fledermäuse und Vögel, im Grimmaer Stadtwald wurden Baumquartiere für Fledermäuse geschaffen.

Für die Maßnahme 2, den Fledermaustunnel, liegt nun seit Anfang Oktober das Konzept zur Sanierung vor. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro. „Man könnte niemandem plausibel machen, dass zum Schutz von Fledermäusen so viel Geld in die Hand genommen wird“, erläutert Grimmas Justiziarin Sandra Rückert, warum die Stadt das Konzept überarbeiten lässt. Wegen der Einsturzgefahr des Gangs habe dessen Erstellung viel Zeit in Anspruch genommen.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) findet die Kostenexplosion für den Abriss der Papierfabrik Golzern nicht gerechtfertigt. Quelle: Thomas Kube

Fabrik liegt im Überschwemmungsgebiet

Allerdings ist die Frage wohin mit dem Abbruchmaterial ein weitaus größeres Problem. Die Stadt hoffte, damit kurzerhand die gigantischen Keller der Fabrik zu verfüllen, muss sich aber eines Besseren belehren lassen. Aus Sicht von Landratsamt, Landesdirektion und Umweltministerium sei Grimmas Konzept nicht umsetzbar, „da die Fabrik im Überschwemmungsgebiet der Mulde liegt und die zu verfüllenden Keller und Bunker teilweise unter Wasser stehen“, erklärt Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux. Ihrer Behörde obliegt die Entscheidung, wie mit dem Abbruchmaterial zu verfahren ist.

Landratsamt empfiehlt Abbruch- und Entsorgungskonzept

Erforderlich sei ein Abbruch- und Entsorgungskonzept, so Laux, mit dem dann auch die tatsächlichen Kosten der Entsorgung erfasst würden. Es sei hoch problematisch, Bauschutt im Überschwemmungsgebiet oder Grundwasserbereich zu verfüllen, dies gelte für Industrieanlagen besonders. Denn das Wasser müsse vor den Ausschwemmungen von Gefahrenstoffen geschützt werden. Auch die Bausubstanz der alten Papierfabrik gilt teils als kontaminiert, müsste teuer auf eine Sonderdeponie.

Ein gutes Konzept und eine saubere Trennung der anfallenden Materialien seien deshalb entscheidend für die Höhe der Entsorgungskosten, erläutert Laux dazu. Unbelasteter Schutt könne zum Bespiel im Straßenbau Verwendung finden. Laux: „Das Landratsamt wird die Stadt Grimma beraten und gegebenenfalls bei der Akquise von Fördermitteln unterstützen, um entsprechend des Natur- und Hochwasserschutzes eine tragfähige Lösung für dieses Areal zu finden.“

Blick auf die Fabrik in ihrer Blütezeit. Quelle: Foto: Privat

Allerdings ist erst einmal offen, wie es weiter gehen soll. Von einer Klage gegen den jetzigen LD-Bescheid, der die im Herbst 2017 beantragte Verlängerung der Abbruchgenehmigung versagt, will die Stadt Grimma wohl absehen. „Das wäre ja wieder eine Kostenmehrung“, begründet Justiziarin Rückert. Möglich wäre, die Abbruchgenehmigung neu zu beantragen. Er erwarte vom Umweltministerium eine klare Aussage, was passieren soll, bekräftigt Oberbürgermeister Berger mit Blick auf alle Problemlagen. Die Verantwortung, rutsche das Gebäude eines Tages zusammen, trügen andere, meint er.

Von Frank Prenzel