Kostenpflichtig: Anbieter von Corona-Tests in Nimbschen wird beschimpft

Grimma/Nimbschen

Neben der Eingangstür ein Gartenzelt mit zwei Stühlen, einem Stehtisch und einem Abfallbehälter – mehr braucht es auf den ersten Blick nicht für die Corona-Teststation des Muldental Fitnessclubs (MFC) topfit in Nimbschen. Teilhaber und Geschäftsführer Ron Haferkorn hatte sich nach dem Lockdown im Frühjahr entschieden, es seinen Club-Mitgliedern so einfach wie möglich zu machen und beim Gesundheitsamt das Betreiben einer Teststelle beantragt. Seit Mai bietet er den Service an, der allen offen steht. Haferkorn will das Angebot aufrecht halten, so lange Tests vorgeschrieben sind. In erster Linie wegen der Mitglieder, auch wenn etwa 80 Prozent der Test-Suchenden nicht im Club sind. 

Ron Haferkorn, Teilhaber und Geschäftsführer des Muldental Fitnessclubs topfit in Nimbschen, betreibt seit Mai eine Teststation am Haus. Im Zelt neben der Tür werden Nasenabstriche vorgenommen. Quelle: Frank Prenzel

Bislang musste der 41-jährige nicht einen einzigen positiven Fall melden. Dabei kamen im Spitzenmonat rund 750 Personen, um sich das Stäbchen in die Nasenlöcher stecken zu lassen. Die immer wieder zu erneuernde Genehmigung erlaubt ihm derzeit monatlich 1000 Antigen-Schnelltests vorzunehmen. Doch seit für den Corona-Test – mit Ausnahmen – bezahlt werden muss, also seit dem 11. Oktober, kommen Haferkorn zufolge nur noch halb so viele Leute. Er glaubt sogar, dass nach den Herbstferien die Zahl auf 20 Prozent sinkt.

Test kostet in Nimbschen 15 Euro – für Mitglieder weniger

Dafür steigt offenbar die Aggressivität. Der Rehasport-, Personal- und Fitnesstrainer spricht von Fällen, die Beschimpfungen und Beleidigungen gleichkommen. So hat er sich anhören müssen, sich den Arsch vergolden zu wollen und ein Sklave des Systems zu sein. Keine Einzelfälle, wie er sagt. Die 15 Euro, die bar zu begleichen sind, seien aber angemessen und mit Blick auf den Aufwand die untere Grenze. Club-Mitglieder müssen pro Test nur einen Unkostenbeitrag von fünf Euro zahlen. „Ich halte mich an die Regularien und möchte meinen Mitarbeitern eine Zukunft geben“, bekräftigt der 41-Jährige. Dennoch schaut er kritisch auf die Politik. Zu bezahlende Tests seien eine versteckte Impflicht. Die Entscheidung für 2G oder 3G werde auf die Unternehmen abgewälzt. „Das hätte man besser machen können.“

Betreiber muss in Vorkasse gehen – und es dauert

Haferkorn ordert die Test-Kits über die Firma Anton Gerl GmbH und muss wie bei der Schutzkleidung in Vorkasse gehen. Die Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) zieht sich jedoch hin. Erst Ende Oktober kam das Geld für Juli und August. Die Auflistungen für Juni und September sind weiter in der Prüfung. Haferkorn kann zwar nachvollziehen, dass die KVS genau hinschaut und zusätzliche Daten anforderte. „Leider gibt es auch schwarze Schafe.“ Dennoch hat er wenig Verständnis für die lange Dauer. Finanziell sei das schon eine Belastung, weil das Studio nach wie vor keine vollen Einnahmen erziele. Durch die Pandemie verlor der MFC etwa 30 Prozent seiner Mitglieder.

Doch Haferkorn ist Optimist durch und durch und schaut immer nach vorn. „Es ist eine schwere Zeit, aber wir kämpfen.“ Um ungeimpften Fitnessgängern den Sport auch ohne Test zu ermöglichen, hat er sogar einen 100 Quadratmeter großen Freibereich mit Standardgeräten geschaffen.

Ron Haferkorn, Teilhaber und Geschäftsführer des Muldental Fitnessclubs topfit in Nimbschen, betreibt seit Mai eine Teststation am Haus. Hier nimmt er von einer Frau aus Grimma einen Nasenabstrich. Quelle: Frank Prenzel

Der 41-Jährige zieht sich einen blauen OP-Kittel an, steift die Einmalhandschuhe über und setzt sich die Maske auf. Eine Frau aus Waldbardau steht zwar vor der zweiten Impfung, möchte aber am Abend in eine Gaststätte. Dafür braucht sie den Negativ-Test. Und da es in Grimma-Süd kein Testzentrum mehr gibt und sie auch bei Apotheken abblitzte, steuerte sie Nimbschen an. Der Firmenchef selbst und fünf seiner festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen den Abstrich vornehmen. Dafür hatten sie im Frühjahr eine Online-Schulung beim DRK erhalten und sich in einer Oschatzer Arzt-Praxis die praktische Unterweisung geholt.

Lange Öffnungszeiten für Teststation in Nimbschen

Die MFC-Teststation kann montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und sonnabends von 15 bis 20 Uhr aufgesucht werden. Haferkorn empfiehlt dennoch, einen Termin zu vereinbaren. In Nimbschen bekommt der Getestete nach 15 Minuten das Zertifikat mit QR-Code, Stempel und Unterschrift als Ausdruck in die Hand. Verschickt wird nichts.

Von Frank Prenzel