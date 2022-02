Kraftfahrer können Parkgebühr in Grimma jetzt auch per App bezahlen

Grimma

Seit Dienstag können Autofahrer die Parkgebühr in Grimma auch per Smartphone entrichten. Die Stadt bietet die Nutzung der Easy-Park-App zusätzlich zum Ticketkauf am Parkscheinautomaten an. „Die App ist eine komfortable Alternative zum Bezahlen am Parkautomaten“, wird in einer Mitteilung Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) zitiert.

Grimmas OB: System ist bewährt und bekannt

Die Vorteile lägen auf der Hand, so der Rathauschef. Autofahrer müssten kein passendes Kleingeld mehr bereithalten und vorausschauend in den Parkscheinautomaten an den drei Standorten in Grimma einwerfen. „Mit der Easy-Park-App können sie die Parkzeit flexibel starten, stoppen oder verlängern, ohne einen Gang zum Parkscheinautomaten.“ Das System sei bewährt und bekannt. Vor allem Touristen würden die Flexibilität, andere Bezahlmethoden nutzen zu können, schätzen. „Dem werden wir mit der bargeldlosen Alternative gerecht“, betont Berger.

Politessen können digitale Parkscheine prüfen

„Eiliges Nachlösen am Automaten gehört somit der Vergangenheit an“, sagt Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger. Zudem gebe es eine Anruf-Funktion für diejenigen, die die App nicht nutzen. Die Rufnummer sei an den violetten Schildern am Münzautomaten vermerkt.

„Unsere Mitarbeiter können alle digital gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen“, erklärt Ordnungsamtsleiter Andy Seydel. Der Kontrolleur prüfe anhand des Nummernschildes, ob die Gebühr beglichen ist.

Easy-Park kassiert für Service eine Gebühr

Laut Grimmas Parkgebührenverordnung kosten derzeit bis zu 30 Minuten Parken 50 Cent, bis zu einer Stunde ein Euro, bis zu zwei Stunden zwei Euro... Das Unternehmen Easy-Park erhebt eine Transaktionsgebühr für jeden Parkvorgang, die für den Kraftfahrer oben drauf kommt. „Die Nutzer können alle anfallenden Kosten in der App einsehen“, so Ordnungsamtsleiter Seydel. Zudem biete die App einen zusätzlichen Service. 15 Minuten vor Ablauf der Parkzeit melde sich das Smartphone mit einer Erinnerung beim Autofahrer. „So können Strafzettel vermieden werden.“ Und vor dem Verlassen des Parkplatzes warne die App den Autofahrer, falls dieser den Parkvorgang noch nicht beendet hat. Jeder Parkvorgang werde von der App erfasst, übersichtlich dargestellt und durch eine digitale Quittung bestätigt.

Der Stadt entstehen Böttger zufolge für den neuen Service keine Kosten. Der Anbieter überweise der Kommune die eingezogenen Parkgebühren genau in der Höhe, wie sie die städtische Verordnung festlegt.

So funktioniert das Handyparken mit der App

Wie funktioniert das Handyparken? Wer die Easy-Park-App auf seinem Smartphone nutzen möchte, kann diese in den App-Stores oder unter https://invite.easypark.net/Jetztladen herunterladen. Nach einer kurzen Registrierung folgt die Auswahl der gewünschte Zahlart: Lastschrift, Kreditkarte, paydirekt, Apple Pay oder PayPal. Beim Öffnen der App zeigt diese stets die aktuelle Parkzone auf der Karte an. Dann muss der Nutzer den Standort überprüfen, auf P klicken, die Parkzeit mit dem Rad bestimmen und den Parkvorgang starten. Zum manuellen Stoppen oder Verlängern sollten die Nutzer erneut das Rad bedienen, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Das Parken ende ansonsten automatisch, sobald die eingestellte Parkzeit abläuft.

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer können aber auch weiterhin passende Münzen aus der Geldbörse kramen und in den Schlitz des Parkscheinautomaten stecken. Momentan sind in Grimma für das Parken am Floßplatz, auf der Westseite des Marktes und auf dem Nicolaiplatz Gebühren zu entrichten. Allerdings ist ein neues Verkehrsentwicklungskonzept für die Stadt in Arbeit. In dem Zusammenhang wird auch das Aufstellen von Automaten an weiteren Stellen diskutiert.

Von LVZ