Krankenhaus Grimma begrüßt 300. Baby

Muldental

In den Muldentalkliniken am Standort Grimma kam am 18. Dezember 8.25 Uhr die kleine Magali Busies mit einem Gewicht von 2840 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern zur Welt. Ärzteteam und Hebammen überreichten anlässlich der 300. Geburt einen Blumenstrauß an die glückliche Familie. Für die Eltern Sophia Müller und Björn Busies aus Trebsen handelt es sich um das erste Kind, welches per Kaiserschnitt zu Welt kam. Quelle: Muldentalkliniken

„Es war ein geplanter Kaiserschnitt, da das Baby sich in der Beckenendlage befand“, so Hebamme Aurelia. „Uns wurden trotz des Kaiserschnittes alle bestehenden Ängste bis zur Aufnahme am Morgen genommen, so dass wir beide die letzte Nacht gut schlafen konnten. Das Team war sehr freundlich, hilfsbereit und die Betreuung sehr persönlich, fast familiär“, äußern sich die Eltern über die Betreuung des geburtshilflichen Teams.

Leider konnten aufgrund der derzeitigen Pandemie keine Angebote im Voraus wahrgenommen werden. Elterninformationsabende oder auch das beliebte Format der Geschwisterschule sind bis auf weiteres abgesagt.

Von lvz