Kranker Trebsener mit 79 zu jung für Corona-Impfung

Er hat alles getan, was er vermochte. Ekkehard Schmidt aus Trebsen rief im Januar über 15-mal bei der sächsischen Impfhotline an und schaffte es tatsächlich, sich für eine Corona-Schutzimpfung in Borna registrieren zu lassen. Das allerdings wurde ihm jetzt genauso wie sein Alter zum Verhängnis. Der 79-Jährige bekommt einfach keinen Termin, um sich die Spritze setzten zu lassen. Und niemand kann ihm offenbar auf die Schnelle helfen.

„Ich habe eine Heidenangst“, sagt der Leiter des Frauenchors Grimma und Männerchors Köhra. Sein Sohn, der als Rettungssanitäter in Chemnitz arbeitet, erkrankte zweimal schwer an Corona. „Er litt an extremer Atemnot, wir bangten um sein Leben. Jetzt hält er sich zur Lungen-Reha in Heiligendamm auf“, berichtet er.

Torturen am Telefon

Damit hat der Rentner niemanden, der einen Computer bedienen könnte – er ist aufs Telefon angewiesen, um an einen Impftermin zu gelangen. „Ein Wahnsinn“, beschreibt er die Tortur, die er seit zwei Monaten immer wieder auf sich nimmt. „Ich rufe jeweils 20-mal an, bis endlich einmal nicht besetzt ist und mir gesagt wird, ich solle die Zwei drücken. Dann werde ich um einen Augenblick Geduld gebeten, der in der Regel um die zehn Minuten dauert. Endlich geht jemand ran, der mir mitteilt, dass ich derzeit keine Impfung erhalten kann und in zwei bis drei Tagen wieder anrufen soll.“

Schwere Herzkrankheit

Wegen seiner Herzinsuffizienz wurde Ekkehard Schmidt ein Defibrillator eingesetzt. Alle halbe Jahre fährt er nach Wermsdorf zum Kardiologen, um diesen überprüfen zu lassen. Deshalb drängt er auf eine Impfung, die er für sich als lebensrettend empfindet. „Mir ist egal, welchen Impfstoff ich erhalte. Ich nehme auch Astrazeneca, Hauptsache, mir wird geholfen“, sagt der ehemalige Musiklehrer, der die heutige sächsische Sozialministerin Petra Köpping, als sie noch Kind war, in Naunhof unterrichtete.

Zu jung für Vermittlung

In Grimma existiert eine Corona-Impfkoordinierungsstelle, die mit der Stadt Trebsen kooperiert und sich um Menschen ab 80 aufwärts kümmert. Im konkreten Fall kann aber auch Diakonie-Mitarbeiterin Silke Polster nicht weiterhelfen. „Der Herr aus Trebsen ist einfach nicht alt genug“, bedauert sie. „Und sogar für die 80-Jährigen organisiert Grimma seit Montag keine Termine mehr, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden ist und jetzt die Zweitimpfungen anstehen.“

Registrierungscode steht im Wege

Noch ein zweiter Punkt macht es unmöglich, Ekkehard Schmidt selbst beim besten Willen entgegenzukommen. „Wer über einen Registrierungscode verfügt, den können wir grundsätzlich nicht vermitteln“, erklärt Polster. Schmidt müsse es also weiter telefonisch über die Hotline versuchen. Ansonsten bliebe ihm nur die Aussicht, dass bald Hausärzte gegen Corona impfen dürfen.

Hoffen auf Hausärzte

Ähnlich drückt sich Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU) aus. „Vielleicht ist Ekkehard Schmidt nach Ostern bei seinem Hausarzt erfolgreich“, hofft er und bedauert: „Ich kann ihn nicht nach Grimma verweisen, auch wenn ich es gerne würde.“

Ministerium bittet um Geduld

Sogar das Sozialministerium Sachsen hebt die Hände. „Wir können nur um Geduld bitten“, erklärt Referentin Theresa Schmotz. Zwar dürfe sich jeder, der sich registrieren ließ und eine Vorgangsnummer erhalten hat, eines der 13 Impfzentren des Freistaats aussuchen – Ekkehard Schmidt sei also nicht auf Borna festgelegt. Wegen der aktuellen Situation ließen sich derzeit allerdings keine neuen Termine zur Erstimpfung bereitstellen. „Lediglich die von Bürgerinnen und Bürgern stornierten Impftermine werden als freie Termine zur Buchung ins System eingestellt“, informiert Schmotz.

Keine Termine für nächste zwei Wochen

Nach ihren Worten werden in der neuen App, die im Internet unter countee.ch/app/de/counter/impfee/_iz_sachsen abrufbar ist, solche freien Termine ersichtlich. Ohne Computerkenntnisse nutzt Schmidt eine solche Information aber nichts. Und eine aktuelle Probe der LVZ ergab: Hinter jedem Impfzentrum von B wie Bautzen bis Z wie Zwickau stand für die nächsten 14 Tage eine ernüchternde Null. Laut Silke Polster von der Grimmaer Impfkoordinierungsstelle besteht spätabends die größte Chance, einen Treffer zu erzielen.

